Carolina Ross ROMPE el silencio sobre Sergio Mayer Mori

En medio de los rumores que vinculan a Carolina Ross con Sergio Mayer Mori, la intérprete de regional mexicano decidió hablar sin rodeos y dejar claro que su vida sentimental no la expondría públicamente. Sin embargo, señaló que actualmente se encuentra enamorada sin mencionar más detalles.

Durante un encuentro con medios la exparticipante de La Granja VIP negó hablar de las versiones que la relacionan sentimentalmente con el actor y cantante, además, sin mencionar directamente el tema indicó que busca evitar energías negativas o comentarios que pueden afectar su relación.

“Uno quiere como cuidarlos mucho… prefiero no negarlo, pero cuidarlo”, expresó.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross es una joven cantante de 30 años de regional mexicano que se ha estado abriendo puerta en el mundo del espectáculo por su estilo romántico de interpretación, colaborar con importantes agrupaciones del género, además, por mantenerse activa en plataformas digitales consolidando una base sólida de seguidores.

Además de su carrera musical y generadora de contenido ha destacado por su participación en La Granja VIP y aunque su paso por el reality no fue duradero logró aumentar su exposición mediática.

¿Por qué se relaciona a Carolina Ross con Sergio Mayer Mori?

Los artistas Carolina Ross y Sergio Mayer Mori fueron vinculados sentimentalmente debido a que coincidieron en La Granja VIP, dentro de esta convivencia el público empezó a especular que la relación que mantenían era más allá de una amistad y aparentemente una declaración de la cantante donde indicaba que Mori le parecía atractivo avivó más la idea de verlos juntos.

Más allá de la convivencia en el reality el público también percibió una aparente química y admiración que existía mutuamente, por lo que su colaboración musical después de La Granja VIP y sus coincidencias en eventos públicos que forman parte del entorno laboral mantiene la especulación que hoy la cantante busca frenar.

Ante las declaraciones de Carolina queda claro que sigue sin confirmar o negar un noviazgo con el artista y que no hablaría públicamente de su historia de amor que mantenga con cualquier persona.