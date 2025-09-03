Caso Debanhi se expondrá en plataforma de streaming en esta fecha

En 2022, el feminicidio de Debanhi Escobar Bazaldúa en Nuevo León conmocionó a las y los mexicanos. El caso que provocó diversas movilizaciones alrededor de la República seré desmenuzado, o al menos lo que se sabe, a través de una plataforma de streaming en las próximas semanas.

Después de 3 años del hallazgo de los restos de la joven de 18 años al interior de una cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo del estado fronterizo, se estrenará la serie documental ‘Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?’ en HBO Max. De acuerdo con la plataforma, esta producción estará disponible a partir del 18 de septiembre.

Este estreno se da luego de que el caso se tornara en un callejón sin salida, pese a que las autoridades federales atrajeron las investigaciones ante la negligencia de las autoridades locales.

Caso Debanhi Escobar: ¿Aún no hay detenidos?

Más de 40 meses han pasado desde la última vez que la joven fue vista en una carretera rumbo a Laredo el pasado 9 de abril de 2022 y aún no hay ningún detenido por su feminicidio. Únicamente, en enero de 2023, dos empleadas fueron imputadas por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaración, luego de haber dicho que no existían grabaciones en video de la noche en la que ocurrió el delito.

Un chofer de aplicación, quien atendió su viaje después de una fiesta, fue quien tomó la última fotografía de la joven con vida, misma que se viralizó y se convirtió en un símbolo para la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Tras una serie de autopsias, se determinó que la muerte de Debanhi Escobar “se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción en sus orificios respiratorios”, según el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

