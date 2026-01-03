¿Quién es la “cebolla morada” y por qué está en guerra con UnTalFredo?

Seguramente en estos días te ha aparecido el nombre de la “cebolla morada” en TikTok, pues déjanos contarte que no es para una receta de cocina, se trata de podcasts y chismes de internet. El apodo se ha vuelto viral por la polémica entre dos creadores de contenido que han convertido en los últimos días un conflicto en contenido constante. Aquí te explicamos, desde el inicio, quién es la cebolla morada y qué pasó con UnTalFredo.

¿Quién es la “cebolla morada”?

La “cebolla morada” es nada más y nada menos que Erik Roberto, también conocido como El Charro. Se trata de un creador de contenido que ganó popularidad junto a su expareja La Mayrita en el canal El Charro y la Mayrita. Durante años, ambos compartieron su relación en redes sociales, acumulando seguidores y obviamente muchas polémicas.

Tras su ruptura, Erik continuó creando contenido de manera individual; actualmente tiene poco más de 1 millón de seguidores. Su nombre no era muy sonado hasta hace poco, que comenzó a circular más por conflictos personales expuestos públicamente que por su trabajo creativo. El apodo “cebolla morada” surge precisamente en este contexto de burlas y confrontaciones mediáticas.

¿Quién es UnTalFredo?

UnTalFredo es un popular y éxitoso creador de contenido conocido por hablar de chismes, polémicas y conflictos entre influencers, principalmente a través de su podcast y clips virales. Además, es reconocido por su trabajo como wedding planner y por su estilo directo, sarcástico y confrontativo. Ha logrado colocarse en el centro de múltiples controversias.

¿Cómo comenzó la polémica?

El conflicto estalla cuando UnTalFredo aborda públicamente la separación entre Erik y La Mayrita en su contenido. La situación escala cuando La Mayrita participa en el podcast de UnTalFredo, contando su versión de la relación y señalando presuntos comportamientos de acoso por parte de Erik tras la ruptura. Lo curioso es que el podcast sale el próximo domingo a las 8:00 p.m. y los ataques entre los influencers han comenzado antes de conocer todo lo que se revelará.

#elcharroylamayrita ♬ sonido original - JF Recordz @untalfredo Erik El Charro / Cebolla Morada ya salió a decir que él ya no va a hablar nada de Mayra cuando lleva meses ac0s_nd0l4 en redes, ahora que ella va a contar su versión él quiere que ya nadie hable del tema jajaja 🧅✊🏻 #podcast

Acusaciones, ataques y respuestas públicas

UnTalFredo ha respondido a todas las acusaciones y supuestas amenazas que ha recibido él y su pareja por parte de Erik, quien aparentemente no para de hostigar a su expareja en redes sociales, incluso después de que ella pidiera no seguir hablando del tema. Erik señala que con este podcast se busca usar su vida privada para generar vistas y dinero.

Desde entonces, ambos han intercambiado indirectas, videos de respuesta y ataques directos, donde UnTalFredo se refiere a Erik como “cebolla morada”, mientras que El Charro ha atacado tanto la vida personal como la profesión de Fredo, minimizando su trabajo como creador.

Por el momento solo queda esperar a ver el podcast y ver si esto lleva al conflicto a escalar a otro nivel.

También te puede interesar: Famosos venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro y comparten mensajes de esperanza