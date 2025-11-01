Así reaparecieron el Chef Poncho y Litzy tras cancelar su boda

El chef Poncho sorprendió a todos al anunciar su compromiso con su pareja Litzy, quienes se conocieron en un reconocido reality de cocina. Sin embargo, todo tipo de especulaciones se dieron a conocer cuando se anunció que dicho paso al altar sería pospuesto, provocando muchas dudas sobre su relación.

El Chef Poncho ‘está bien chato’ para las piñatas [VIDEO] El Chef Poncho le pegó por primera vez a la piñata y nos queda claro que no es lo suyo... Ferka probó en platillo de Laura Bozzo y le encantó ¡Laura no lo cree!

No obstante, recientemente fueron interceptados por los medios de comunicación, aprovechando el momento para poder aclarar la razón por la que se pospuso su boda, dándole fin a todo tipo de chismes y comentarios al respecto.

¿Quién es la novia del chef Poncho?

Litzy es una actriz y cantante que participó en un reconocido reality de cocina, en el que el chef Poncho fue juez, momento en el que iniciara su historia de amor. Desde entonces ambos han sido muy abiertos al momento de hablar sobre su relación.

La pareja fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron cuestionados sobre la razón por la que se pospuso su boda. Los enamorados no dudaron y dieron su declaración al respecto.

Detallaron que los planes de boda siguen en pie, pero que en realidad todavía no tienen fecha oficial de boda, pero aclararon que cuando ya se tenga un día, se dará a conocer para que el público y sus seguidores estén atentos al respecto. Pero explicaron que ellos desean que el gran día se celebre a inicios de año.

Por otra parte, la cantante mexicana reveló que ya tiene su vestido de novia, una prenda que fue elaborada por un diseñador mexicano y que es de alta costura, comentario que deja en claro que ambos ya están preparando todo para la gran fiesta.

¿Qué edad tienen el Chef Poncho y Litzy?

Por un lado, la pareja de Alfonso, Litzy, nació el 27 de octubre de 1982, teniendo actualmente 43 años, mientras que el Chef Poncho, que nació en 1972, tiene 53 años. Aunque la diferencia de edades es de 10 años, eso no ha sido impedimento para que ambos puedan demostrar su amor y cariño mutuo.

Incluso, Litzy al ser abordada por los medios de comunicación, detalló que ya tuvo la oportunidad de conocer y platicar con los hijos del chef, siendo un gran momento para poder formalizar su relación. Ahora, al declarar por qué se pospuso la boda, hay que esperar a que anuncien nuevas fechas.