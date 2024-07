Chef Poncho explota contra Rey Grupero: "¡No confiaste en mí!”

El programa 16 de MasterChef Celebrity 2024 estuvo lleno de grandes emociones, ya que los participantes recibieron la visita de sus seres queridos, quienes también los ayudaron a cocinar el primer platillo de la noche, pero no todos consiguieron buenos resultados.

Rey Grupero estuvo acompañado de su novia, Fernanda, quien quería ayudarlo a que su platillo fuera el mejor pero terminó siendo todo lo contrario, ya que no recibió las mejores críticas por parte de los chefs.



Uno de los momentos más críticos de la noche para Rey Grupero fue cuando decidió hacerle caso a Jawy en lugar de seguir los consejos de chef Poncho durante la preparación de sus alimentos en el reto de salvación, esto provocó que su platillo tuviera un sabor desagradable.





“Siempre he confiado en ti, no sé por qué no confías en mí. No sólo no confiaste en tu salsa, no confiaste en mí", le recriminó chef Poncho a Rey Grupero cuando tocó su turno para degustar su plato.

Por su parte, chef Zahie le comentó: “Comenzaste una salsa, acabaste otra, no escuchaste a Poncho y escuchaste a Jawy”, todo esto mientras Rey Grupero se mostraba muy decepcionado.