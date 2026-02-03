¿Competencia para Nodal? Él es Chelo Ramírez, cantante que confesó estar enamorado de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más escuchadas y, a su vez, polémicas que existen en la actualidad gracias a la relación que tiene con Christian Nodal, su esposo. Ahora, ha surgido el nombre de Chelo Ramírez, quien no tuvo reparo en confesar su “amor” hacia la mujer de 22 años de edad.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar

Y es que, en medio de todos los rumores y polémicas que la integrante de la Dinastía Aguilar ha tenido desde hace varios meses, una reciente entrevista hacia Chelo Ramírez indica que el cantante de regional estaría completamente enamorado de Ángela. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Quién es Chelo Ramírez y por qué dice estar enamorado de Ángela Aguilar?

Fue durante una charla que tuvo con Blanca Martínez que el cantante colombiano, Chelo Ramírez, aseguró que Ángela Aguilar es su “crush”. De hecho, el cariño que siente por la cantante mexicana es tan grande que, incluso, se atrevió a escribirle una canción, pues sabe que esa es una forma de demostrar lo que siente su corazón.

“Me encanta, es una mamacita y además es demasiado talentosa. Me parece muy lindo lo que pasó porque siento que son dos personas que se deben entender muy bien, porque al final tienen el mismo estilo y hacen lo mismo”, explicó Chelo Ramírez en referencia a la relación que hay entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

¿Chelo Ramírez le compuso una canción a Ángela Aguilar?

Un punto que ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que Chelo Ramírez le haya dedicado una canción a Ángela Aguilar. Esta melodía tiene como nombre “Pa’ Hacerme Viral” y, entre otras cosas, busca conquistar a la integrante de la Dinastía Aguilar mediante su técnica vocal y romanticismo.

Curiosamente, pese a haber nacido en Colombia el 27 de abril de 1995, Chelo Ramírez ha tenido mucho éxito en distintos países a lo largo del mundo destacando precisamente México, por lo que esta confesión en torno a Ángela Aguilar ha llamado la atención del gremio nacional e internacional que ha seguido su carrera.

