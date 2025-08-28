¡Causó indignación! Chely Schneider, la influencer acusada de maltratar a su perrito de 4 meses

Un caso de supuesto maltrato animal generó indignación en Chile y ya ha alcanzado viralidad en países como México. Se trata del caso de la influencer conocida como Chely Schneider, quien fue acusada de mantener en malas condiciones a su perrito de 4 meses.

Chely Schneider, de nacionalidad venezolana, crea contenido de humor, belleza y estilo de vida en su cuenta de TikTok, donde acumula cerca de 8 millones de seguidores. Su mascota, un perrito blanco al parecer de raza samoyedo, ha salido varias veces en sus videos.

Acusan a la influencer Chely Schneider de maltrato animal y causa indignación

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del perrito de 4 meses perteneciente a Chely Schneider en aparente estado de abandono. La mascota, de nombre “Arturito”, aparece solo en un balcón sucio con gran cantidad de heces, tanto de día como de noche.

Se hizo pública una denuncia ciudadana mediante la plataforma local Sosafe, en la cual se acusaba a Chely de dejar a “Arturito” por días enteros en soledad, en un lugar poco adecuado y sin los cuidados que requiere un cachorro. La persona que denunció dijo no saber siquiera si la mascota tenía agua y comida, pues no había recipientes visibles.

El influencer chileno Danilo 21 fue una de las personas con mayor alcance que retomaron la noticia y la mostraron en redes. Cuando el caso se viralizó, se le acusó a Chely Schneider de borrar comentarios relacionados con su mascota.

Chely Schneider, la influencer acusada de maltrato animal, responde

La creadora de contenido ya publicó un video explicando lo que pasó, y dice que tardó mucho en pronunciarse porque está en un proceso judicial que implicaba recolectar pruebas. Dice que el balcón efectivamente es uno de los lugares que “Arturito” más ocupa, pero mostró que tiene comida, agua y una de sus dos camas dentro de la casita que hay en el balcón.

Schneider aseguró que su perrito de 4 meses estuvo enfermo y que el video que circula del balcón lleno de heces fue tomado en un momento muy específico; dijo que, debido a la dieta indicada por el veterinario, la mascota hizo más popó de lo normal.

Para apoyar su testimonio, la influencer adjuntó un acta de inspección y un historial médico.