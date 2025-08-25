VIDEO | Influencer de 26 años muere tras caer de un puente al grabar para sus redes sociales

Desafortunadamente, los accidentes fatales relacionados con la creación de contenido para redes sociales continúan siendo algo frecuente. Esta vez, una hazaña para obtener vistas y reacciones cobró la vida de un joven influencer en Paraguay.

Un joven conocido en redes sociales como Fredy B murió mientras intentaba completar lo que, se cree, era una hazaña para mostrar a sus seguidores.

Fredy B, influencer de 26 años, muere tras caer de un puente en Paraguay

El incidente tuvo lugar en el Puente Héroes del Chaco, una enorme estructura que está en funcionamiento desde marzo de 2024 y cruza el río Paraguay.

El joven de 26 años se subió a la estructura de un panel solar a un costado del puente, alcanzando una altura aproximada de 30 metros. Estando ahí, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

En el video que ha circulado en redes sociales se aprecia que Fredy B estaba usando su teléfono y se ve justo el momento en que pierde su balance. No obstante, no está claro si solamente estaba grabando una “hazaña” o si estaba bajo la influencia de sustancias. Se dice que no era la primera vez que grababa este tipo de contenido riesgoso.

El influencer fue trasladado de inmediato a la unidad de terapia intensiva de un hospital cercano pero, por la gravedad de sus heridas, perdió la vida poco después.

Actualmente ya no están disponibles las cuentas oficiales de Instagram y TikTok del joven, ni se han dado a conocer más detalles o versiones de la familia más allá de los datos que la policía local proporcionó.

En cada una de las cuentas de redes sociales como X (antes Twitter) que han replicado el video, han aparecido fuertes críticas hacia las personas que han puesto su vida en riesgo para crear contenido y ganar seguidores.