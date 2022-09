Marysol Sosa explota por amistad de Sarita Sosa, Alejandra Ávalos y Manuel José.

José Joel, hijo mayor de José José, recordó a su padre en su tercer aniversario luctuoso con un homenaje en el Centro Cultural Azcapotzalco. El evento contó con un holograma de El Príncipe de la Canción, que sorpendió a los asistentes: “El plan era tenerlo de manera digital”, expresó Pepe a la prensa.

José Joel reacciona al intento de registo del tequila José José.

Llamó la atención la ausencia de Marysol Sosa al homenaje de su padre, pero Anel Noreña salió para acabar con las especulaciones de una posible pela.

“No estamos separados, lo que pasa es que no siempre coincidimos. Ella tiene su vida, tiene dos bebés, no tiene nana y no puede salir cuando ella quiere. ¿Qué hacemos?”, dijo la exesposa de José José a los medios de comunicación.

Marysol Sosa despotrica en contra de Sarita Sosa

Marysol Sosa no asistió al homenaje de José José en Azcapotzalco, pero ella recordó a su papá asistiendo al Panteón Francés donde están los restos del fallecido cantante.

Sobre el holograma que decidió hacer su hermano representadndo a José José arriba del escenario, esto comentó.

“Que les vaya de pelos, cada quien tenemos nuestras formas y nuestros estilos. ¿Por qué no asistí? Porque yo decidí que no. Han habido situaciones donde no he estado de acuerdo, pero nos hemos aprendido a respetar”, declaró.

La hija del fallecido intérprete de La Nave del Olvido niega una rivalidad con su hermano José Joel: “Cada quien tiene su vida. Yo para siempre tendré un hermano mayor a quien respetaré y honraré. No nos hemos visto, pero siempre estamos en comunicación”.

La posible alianza musical entre Sarita Sosa, Alejandra Ávalos y Manuel José hizo enojar a Marysol Sosa, contestando a la prensa con este contundente mensaje: “Se me haría una forma no grata para honrar a mi papá".

