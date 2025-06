Christian Nodal y Alfredo Olivas estrenan video de la canción “Se Vienen Días Tristes. ¿De qué habla la canción?

Christian Nodal es uno de los cantantes de regional mexicano más influyentes del momento y recientemente lanzó junto a Alfredo Olivas el videoclip de la canción “Se Viene Días Tristes”.

“Se Viene Días Tristes” es una de los temas que forman parte de su más reciente material discográfico titulado “¿Quién + Como Yo?”, el cual se estrenó a finales de mayo y consta de 12 canciones.

¿Cuándo se estrenó el videoclip? El videoclip de “Se Vienen Días Tristes” fue estrenado el pasado 11 de junio a las 18 horas (tiempo del centro de México) y en sus primeras horas superó las 200 mil visualizaciones en YouTube.

¿Qué se observa en el videoclip?

El video fue grabado en blanco y negro y muestra a una pareja bailando bajo la lluvia, mientras Christian Nodal y Alfredo Olivas interpretan la canción en medio de una densa neblina, colocados de espaldas uno detrás del otro.

Luego de varios días de su lanzamiento, la canción ya supera el millón de reproducciones en plataformas digitales. Recordemos que el nuevo disco de Nodal incluye colaboraciones con grandes artistas como Alfredo Olivas, Netón Vega y Tito Doble P.

¿Qué dice la letra de “Se Vienen Días Tristes”?

No hace falta que hagas tus maletas

Pa’ saber que te vas

Tu cara no ocupa subtítulos

Para entender que nos llegó el final

Creí que nunca te iba a perder

Sé que un te amo ya no te va a detener

Se vienen días tristes

Porque estar sin ti nomás no estoy impuesto

Va a doler ver a otra persona en mi puesto

Mi mayor miedo se me está cumpliendo

Se vienen días tristes

Para el golpe ya me estoy mentalizando

Cómo me irá a pegar, si ahorita ve cómo ando

Perdón si lloro, es que estoy ensayando

Tú vete, tranquila, mi amor

Aquí a ver cómo le hago yo

