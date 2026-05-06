Christian Nodal da impactante noticia sobre Ángela Aguilar

En medio de polémicas en su matrimonio y rumores de una supuesta ruptura que ya fueron desmentidos, Christian Nodal y Ángela Aguilar nuevamente se encargan de ser el centro de atención, debido a que hay la posibilidad de que estén trabajando en un nuevo álbum juntos.

Juicio de Paulina Rubio y Colate: crónica de la segunda audiencia; acusaron a la cantante de “tortura”

Con respecto a la inesperada noticia, ya se tienen algunos detalles que podrían fortalecer el rumor sobre una colaboración, así que toma nota de toda la información que se tenga al momento.

¿Qué ha pasado con Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque todavía no hay información certera sobre un nuevo álbum juntos, Christian Nodal fue abordado en Chile previo a un concierto, donde varios usuarios le hicieron varias preguntas sobre colaboraciones más adelante, detallando que le gustaría poder trabajar con el colombiano Jessi Uribe.

Entre los presentes, hubo alguien que lo cuestionó sobre trabajar junto a Ángela Aguilar; aunque no detalló mucha información, sí dejó abierta la posibilidad de una colaboración, explicando que para ello deberían prepararse y definir ciertos aspectos. Aunque no ha detallado fechas de lanzamiento o detalles que hablen más sobre un proyecto.

Claramente, los rumores sobre una colaboración aumentaron cuando, durante la presentación, el público solicitó que la cantante subiera al escenario, acto que claramente fue agradecido por el cantante sonorense al escuchar el apoyo que estaba recibiendo.

¿Qué pasó con el matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal?

En abril del 2024, las redes se llenaron de rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, en donde se habla de una supuesta separación, situación causada por el video del cantante sonorense “Un vals”, en el que aparece una mujer con gran similitud con Cazzu. Los rumores señalaban que esa acción generó molestia en la familia Aguilar.

Ante la noticia de un posible nuevo álbum juntos y las veces en que se les ha visto juntos, confirman que la relación entre ellos se mantiene estable. Hay que mantenernos atentos para conocer nuevas noticias sobre el trabajo musical que podrían estar realizando.