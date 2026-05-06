Yalitza Aparicio sorprendió a todos al llegar a una alfombra roja con un nuevo look, un corte Bob que es tendencia en pasarelas internacionales al proyectar elegancia. Por ello, traemos para ti estos 3 peinados parecidos al de la actriz mexicana, ya que se ve hermoso y puedes llevarlo en cualquier tipo de ocasión, al igual que estos 6 tonos de beige para que tus manos se vean como de princesa.

La actriz presumió su cambio de look en la tercera edición del Sundance Film Festival, evento dedicado a la difusión del cine independiente estadounidense. Yalitza optó por llevar un corte que enmarca el rostro; es decir, reduce el volumen y peso del cabello, lo que genera un efecto de rejuvenecimiento en las personas que lo llevan. Conoce los 7 diseños de uñas aesthetic que puedes hacer en casa.

3 peinados bob que se parecen al look de Yalitza Aparicio

1. Estilo V: Este corte Bob es más corto en la parte de frente, mientras que en la de atrás un poco más largo, a tal grado que se forme como una V. Es ideal para las mujeres con cabello lacio con un buen volumen.

3 peinados Bob parecidos al nuevo look de Yalitza Aparicio: se ve hermoso en cualquier ocasión|Pinterest

2. Puntas desfiladas: El corte bob de Yalitza es recto a la altura de los hombros, al igual que este peinado, solo que las puntas van ligeramente desfiladas. Es ideal para un look más relajado, moderno y juvenil.

3 peinados Bob parecidos al nuevo look de Yalitza Aparicio: se ve hermoso en cualquier ocasión|Pinterest

3. Ondulado: Es similar al de la actriz al mantener el mismo largo y la raya central, solo que el cuerpo del cabello es ondulado, ya sea natural o hecho con plancha.

3 peinados Bob parecidos al nuevo look de Yalitza Aparicio: se ve hermoso en cualquier ocasión|Pinterest

Las cualidades del peinado de Yalitza Aparicio

Aparicio lució un peinado long Bob en la alfombra roja que se realizó en la CDMX. Este corte se sitúa o llega hasta la altura de las orejas o mandíbula, por lo que es considerado uno de los cortes más versátiles en este 2026, según un artículo del portal Ruptura 360.

En cuestión de mantenimiento, el peinado da una sensación natural y sencilla, sin requerir de tratamientos. Por último, da un efecto visual de que aligera la carga de cabello en la zona del cuello, lo que proporciona una silueta más estilizada y limpia.