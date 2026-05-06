Edwin Luna apoya a Christian Nodal al perder su nombre artístico; esto dijo

Christian Nodal no se aleja de los reflectores del escándalo, en especial después de que su padre Jaime González registrara la marca del cantante a su nombre, generando fuertes rumores sobre un posible distanciamiento familiar.

Sin embargo, ante la fuerte controversia, Edwin Luna le envió un mensaje de apoyo al cantante sonorense al perder su nombre artístico. Te explicaremos qué fue lo que comentó.

¿Qué le pasó a Christian Nodal?

Ante la fuerte polémica en la que se encuentra Christian Nodal con la pérdida de su nombre artístico, fue el cantante Edwin Luna quien, frente a medios de comunicación, detalló la importancia de tener su nombre registrado, además de apoyar al cantante sonorense, diciendo que lo admiraba y que tiene un equipo grande que lo va a ayudar en todo lo que sea necesario.

Dejando clara la postura que tiene el vocalista de La Trakalosa de Monterrey ante la disputa que vive en estos momentos el cantante, ya que tiene muchas cosas que hacer al respecto.

Incluso, Edwin Luna explica que al inicio de su carrera musical, la compañía en su momento le detalló que debía registrar su nombre, además de que todo el proceso quedó en manos de su equipo legal.

¿Qué pasó con el nombre artístico de Nodal?

No olvidemos que el nombre artístico de “Christian Nodal” fue registrado por Jesús Jaime Gonzales Terrazas (padre del cantante) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que tiene derecho sobre la marca desde el 2026 hasta el 2036.

Para sorpresa de todos, el 22 de abril del 2026, el artista hizo el registro de la marca “El Forajido” ante el IMPI, situación que ha generado muchos rumores sobre una posible ruptura familiar, en especial cuando los padres del cantante no acudieron a su celebración de cumpleaños realizada por Ángela Aguilar.

Aunque ya han declarado que no hay ningún tipo de distanciamiento, Nodal en sus redes sociales se ha encargado de eliminar todos los contenidos que tenía con su familia, siendo el posible nuevo inicio del artista.