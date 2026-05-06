7 diseños de uñas tiramisú para llevarla con clase y elegancia
Esta es una de las tendencias en manicura por lo que no te puede faltar en esta temporada.
En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños que son realmente sorprendentes. En este caso han surgido y ganado popularidad, las uñas tiramisú que son hermosas.
Para esta manicura nos encontramos con tonos neutros que te brindan mucha personalidad. Se destacan los tonos café que brindan sofisticación y con el acabado tiramisú se juega con los contrastes suaves.
¿Cuáles son los diseños de uñas tiramisú?
Degradado café (efecto mousse)
Este es un diseño muy popular y viral que consiste en aplicar la técnica ombré en tonos marrones. Aquí va desde un beige cremoso hasta un chocolate intenso que imita las capas del tiramisú.
French tiramisú
Luego nos encontramos con una reinvención del clásico francés que consta con puntas en tonos chocolate o espresso. Puedes combinar base nude con puntas café para un acabado minimalista pero moderno.
Glazed tiramisú
Aquí tenemos una manicura inspirada en el efecto “donut glaseado”, estos estilos combinan un tono café con acabado brillante o perlado. El resultado es sofisticado y muy “quiet luxury”.
Chocolate con detalles dorados
Por otro lado, tenemos este diseño que consta de un café profundo se eleva con pequeños acentos dorados: líneas finas, foil o detalles metálicos. Este contraste aporta un toque de lujo inmediato.
Mix & match (capas de postre)
Luego tenemos este diseño que consta de llevar a cabo un concepto literal del tiramisú. Cada uña puede llevar un diseño distinto dentro de la misma paleta (beige, caramelo, mocha).
Café mate minimalista
Esta es una opción para las personas más discretas, opta por un tono chocolate en acabado mate. Es una de las formas más chic de llevar esta tendencia sin complicarte.
Chocolate cherry (con toque rojizo)
Por último, tenemos una variación más intensa incluye subtonos rojizos o vino dentro del café, creando un efecto más profundo y sensual.