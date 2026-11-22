La carrera de Christian Nodal ha tenido altibajos desde que empezó, pues se ha enfrentado a varias por su vida privada y por un pleito legal que existe actualmente con su padre. Esta noche, por medio de redes sociales, el cantautor informó que se retira de los escenarios, pero dejó en claro que será temporalmente.

¿Por qué Christian Nodal se retira de los escenarios temporalmente?

Nodal escribió en una historia de Instagram: “Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”; sin embargo, el intérprete de “Adiós Amor” no dio explicaciones sobre esta decisión que ha sorprendido a sus miles de seguidores, pero existen rumores de que se estaría dando esta pausa en su carrera por el tema legal que atraviesa actualmente con su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

¿Cuál es el la polémica de Christian Nodal con su padre?

Desde inicios de este mes se dio a conocer públicamente que Christian Nodal y el productor musical, Jesús Jaime, tienen una disputa legal debido a los derechos comerciales del nombre artístico del esposo de Ángela Aguilar. El 30 se septiembre, el señor Jaime solicito ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) el registro del nombre “Christian Nodal”, el cual le cedería absolutamente todos los derechos en cuanto a música, fotografías, publicaciones y mercancía. El equipo legal de Nodal ha actuado rápidamente y niega que el papá del cantante tenga los derechos; sin embargo, hasta el día de hoy, el IMPI no ha dado alguna resolución.

La relación actual de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Tal parece que la polémica por la relación entre Nodal y Ángela ha bajado, pues la pareja ha decidido ser más discreta con su vida personal en redes sociales aunque llegan a compartir varios momentos de su vida de rancho. Se les ha visto juntos en los escenarios de los palenques, pero hasta el momento ninguno de los dos ha entrado en el ojo público como hace algunos meses por ser señalados de lastimar a Cazzu o a Belinda.