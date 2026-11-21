En las últimas horas se dio a conocer la trágica muerte de un querido influencer y modelo quien aparentemente pasaba un día normal pues se sabe que se preparaba con sus amigos para jugar un partido de futbol y grabar contenido pero este se sintió mal, lo que terminó cambiando todo.

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De acuerdo con la prometida del joven brasileño conocido como Gabriel Félix, este habría sufrido una descompensación la noche del jueves 19 de noviembre y aunque los paramédicos trataron de reanimarlo, este no resistió, por lo que este caso ha conmocionado a todos sus miles de seguidores.

¿Quién era el influencer Gabriel Félix?

Con toda una carrera en ascenso tanto en el modelaje como en las redes sociales, Gabriel era una de las figuras emergentes más destacadas de Brasil, siendo que superaba los 2.7 millones de seguidores en Instagram y estaba cerca de llegar a los 2 millones en TikTok, plataformas en donde solía compartir su día a día.

Se sabe que tenía una relación con la también Isabelle Abreu e incluso juntos creaban contenido para redes y tenían un canal de YouTube el cuál se llamaba Gabriel & Isabelle, donde compartían cosas de su vida cotidiana pues juntos tuvieron una hija, Amelie.

La manera en que mostraban su relación, los convirtió en una de las parejas más queridas de las redes sociales en Brasil.

¿De qué murió el influencer Gabriel Felix?

Si bien, los primeros detalles compartidos por su familia es que este sufrió una descompensación, no se han esclarecido los motivos exactos que propiciaron esta repentina muerte, por lo que se espera que en los próximos días sus seguidores sepan qué fue lo que pasó con el joven.