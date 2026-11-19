En medio de algunas dudas que existían alrededor del youtuber, él mismo comunicó que su falta de presencia en redes se debió a un momento muy complicado que vive junto con su familia. El legendario Julio Profe indicó que está viviendo momento de acoso y hostigamiento. Ya interpuso una denuncia y el aspecto legal se encuentra en su correspondiente proceso.

¿Qué le pasó a Julio Profe?

Justamente esa es la pregunta del millón, pues el profesor youtuber indicó en su cuenta de Instagram que está viviendo momentos bastante complicados por el hostigamiento y amenazas recibidas hacia él y su familia. Esto dijo en su comunicado de redes sociales: “Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más. Gracias por estar siempre ahí”.

Además, en una segunda historia subida desde su cuenta dijo que no debía existir ninguna tolerancia hacia la violencia de género. Y aunque no se sabe nada de lo ocurrido, esta segunda frase comunicada deja entreabierta una opción de que la situación es contra su esposa o hijas. Sin embargo, estas son especulaciones que se han hecho alrededor de lo que está pasando.

En ese sentido, el Julio Profe pidió respeto y paciencia, esperando que la situación avance de manera favorable, pues indicó que esto realmente les ha afectado y les ha quitado la paz de manera momentánea. Sin embargo, el apoyo de las redes se ha hecho sentir con decenas de comentarios que mandan su cariño y buenos deseos ante dicha situación.

¿Se sabe quién es la familia de Julio Profe?

Justamente se indica que desde su aparición como referente de la enseñanza de matemáticas en YouTube, ha mantenido su vida privada en un bajo perfil. Sin embargo, algunas fuentes indican que es casado y que precisamente tiene dos hijas. Ahora, la gente se encuentra expectante alrededor de lo que está pasando con el originario de Cali. Desde hace años Julio Profe se convirtió en una ayuda total para muchos usuarios que requerían apoyo en temas académicos que se exponían desde la plataforma de video.