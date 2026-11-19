Este jueves 19 de noviembre se dió a conocer que el productor musical Luis de Llano deberá enfrentar un arresto de 36 horas luego de que el juzgado rechazara las disculpas que le ofreció a la cantante y actriz, exintegrante de Timbiriche Sasha Sokol. De acuerdo con los representantes legales de la artista, fue la autoridad judicial la que determinó que las disculpas de Luis de LLano no cumplen con la condena y lineamientos y términos establecidos, lo que requiere una sanción. Hasta el momento se desconoce si el productor podría pasar más tiempo arrestado, ya que por ahora esa cantidad de horas es solo la que se le da dictaminado.

¿Luis de Llano podría ir a prisión?

Hasta el momento esta información no está confirmada, sin embargo el equipo legal de Sasha Sokol dió a conocer que en caso de que Luis de Llano no cumpla con las determinaciones legales impuestas, podrían haber problemas penales. “Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla”, fue parte de lo que declararon. Por otro lado, el equipo de la artista señaló que el productor ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de su sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos, “La jueza, los tribunales de apelación y la justicia federal han rechazado todos sus argumentos. Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón”. Incluso señalaron que el juzgado ha tenido que pedirle en 13 ocasiones al productor el cumplimiento de su sentencia.

Por otro lado, hasta el momento Luis de Llano no se ha pronunciado ante el arresto que se le ha impuesto. Sin embargo, el juzgado estableció que debe eliminar el video que subió a la plataforma de YouTube pidiendo disculpas.

¿Por qué Luis de Llano debe disculparse con Sasha Sokol, de forma legal?

En 2022 la cantante Sasha Sokol denunció de manera pública haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor Luis de Llano cuando él tenía 39 años y ella 14; esto en la década de los años 80; esto ocurrió luego de que en una entrevista con Yordi Rosado, el productor hiciera pública la relación que mantuvo con Sasha, quien era una adolescente en ese momento; menor de edad. Luego de esto la artista inició un proceso legal, el cual consistió en una demanda por daño moral, mismo que obligaba a el productor a ofrecer una disculpa publica a la cantante, bajo ciertas condiciones, pagar una indemnización económica, tomar un curso de sensibilización y prevención de abuso sexual, así como a no hablar de la artista de nueva cuenta.

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