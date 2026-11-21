La vida personal de José Eduardo Derbez ha dado un giro inesperado en las últimas semanas tras confirmar su separación de Paola Dalay, con quien sostenía una relación desde hace años y con quien tuvo a su hija Tessa.

Incluso la ruptura fue motivo de polémica, ya que la modelo al día siguiente anunció su nueva relación sentimental con el futbolista César Romo.

A partir de ese momento cada paso que da alguno de los famosos es motivo de debate público y críticas.

¿Quién es la novia de José Eduardo Derbez tras su separación de Paola Dalay?

En las recientes horas se ha revelado que el hijo del comediante Eugenio Derbez ha iniciado un noviazgo con la DJ Mariana Bo, con quien sostiene una amistad desde hace algunos años.

Fue la propia artista quien dio a conocer que está saliendo con José Eduardo, destacando que es una gran persona y que entre sus principales características está el ser un caballero.

Mariana Bo, su nombre Sandra Mariana Borrego Robles, es una DJ, violinista y productora musical mexicana, reconocida internacionalmente por fusionar la música electrónica con interpretaciones de violín eléctrico y percusiones en vivo.