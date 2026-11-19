En las horas recientes se hizo viral el reporte de unos influencers que se encontraron con la tumba de Edith González. Según lo reportado por estas figuras de internet, el lugar de eterno descanso de la actriz mexicana llevaría mucho tiempo sin ser visitado. Estas son las impactantes imágenes recientemente obtenidas.

¿La tumba de Edith González está abandonada?

En las horas recientes un video se viralizó en YouTube, autoría de dos jóvenes influencers que se identifican como Fátima y Roberto. Su canal llamado D’Barrio a Barrio graba excursiones a sitios icónicos y no tan conocidos de todo el país. En esta ocasión visitaron el famoso Panteón Español, que se conoce por ser el lugar donde han sepultado a múltiples figuras de la farándula mexicana.

En ese sentido, documentaron el sitio donde yacerían los restos de la actriz, Edith González. Sin embargo, las condiciones en la que encontraron su tumba sorprendió a varios. Tras 7 años de su fallecimiento, la famosa habría sido olvidada por los suyos. Según las imágenes, la lápida estaba llena de basura natural como tierra y hojas.

Es decir, parece que no ha recibido mantenimiento durante un tiempo y no estaba ni cerca de ser limpiada recientemente. Por eso al viralizarse el video, muchos se sorprendieron que alguien de la talla de Edith González no tuviera la consideración de ser cuidada en cuanto al sitio donde descansa su cuerpo.

¿Quiénes son los familiares de Edith González?

Algunas personas dejaron en los comentarios la queja de que el legado de Edith González sea abandonado, al menos en lo referente al sitio donde fue enterrada. Por ello, algunos se preguntan por sus familiares y se espera alguna reacción de lo compartido por estos influencers. Por eso se recuerda quién es su familia directa.