Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el lamentable fallecimiento de la actriz y promotora de cultura Mona Guilmáin. Cabe mencionar que la actriz pertenecía a una reconocida familia artística mexicana encabezada por Ofelia Guilmáin y además era hermana de Juan Ferrera. Hasta el momento no se saben cuáles fueron las causas y circunstancias de su fallecimiento.

También te puede interesar: Luto en la lucha libre internacional, se confirma la muerte de importante figura

¿De qué murió Mona Guilmáin?

La ANDI confirmó el fallecimiento; sin embargo, hasta el momento, ni el organismo ni la familia han informado públicamente cuál fue la causa de su muerte ni han compartido algún otro tipo de detalle sobre su partida. En el mensaje que fue firmado por su Consejo Directivo y su Comité de Vigilancia, la institución lamenta la pérdida de quien fuera su socia intérprete y envió sus condolencias a todos sus seres queridos en este duro momento.

¿Quién era Mona Guilmáin?

Mona Guilmáin fue una querida actriz mexicana que desarrolló una importante carrera fuera de los escenarios, pues, de acuerdo con la ANDI, ella desempeñó también como promotora teatral, corredora de arte y restauradora. Ella era una artista bastante completa y comprometida con el arte en general en nuestro país.

¿Qué parentesco tenía Mona Guilmáin con Juan Ferrara?

Ella era hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermana de los intérpretes Juan Ferrara y Lucía Guilmáin. Su familia era una parte importante en el teatro, cine y televisión mexicana.

¿Cómo despidieron a Mona Guilmáin en redes sociales?

Luego de que la ANDI compartiera un obituario y lamentara su fallecimiento, los usuarios y conocidos de la familia escribieron mensajes de condolencias y apoyo a la familia, destacando siempre el buen humor y la alegría tan característica de Mona.

También te puede interesar: Muere famosa influencer de forma INESPERADA, previo a recibir importante reconocimiento; tenía 22 años