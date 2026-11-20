Este viernes 20 de noviembre amanecimos con la triste noticia sobre la muerte de uno de los actores más destacados del mundo del entretenimiento en México, pues se trata del querido actor Roberto Ruy Meléndez, quien partió a la edad de 78 años.

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Roberto Ruy es considerado por muchos como una de las figuras más importantes del entretenimiento, siendo que incluso llegó a participar en cerca de 100 producciones tanto en cine como en televisión, siendo uno de los actores más importantes de todo México.

¿Quién fue el actor Roberto Ruy Meléndez?

Fue desde la década de los 70’s en la que Roberto comenzó su extensa trayectoria, en donde algunos de sus trabajos más reconocidos fueron en películas como:

Chabelo y Pepito Contra los Muertos (1973)

Chin Chin el Teporocho (1976)

De Todos Modos te Llamas Juan (1976)

Chicoasén (1980)

Antonieta (1982)

Cuerno de Chivo (1989)

Los Matones de mi Pueblo (1996)

La Otra Conquista (1998)

Respecto a su paso por las telenovelas, Roberto participó en una gran cantidad de producciones desde los 90’s hasta la primera década de los 2000, participando en todo tipo de proyectos televisivos.

¿De qué murió el actor Roberto Ruy Meléndez?

De momento aún no se hace pública la causa de muerte del actor, siendo que su familia o personas cercanas han mantenido su partida en total reserva, por lo que esta fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la noche del jueves 19 de noviembre en donde se despidieron del actor de una manera emotiva:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero ROBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, “Roberto Ruy”, Socio Honorario de nuestro Sindicato.

Actor de larga y reconocida trayectoria, cuyo trabajo y entrega dejan huella en nuestro gremio”.