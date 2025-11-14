Christian Nodal presume festejos con los Aguilar mientras su familia llora la pérdida de una tía

Los conflictos familiares con Christian Nodal parecen nunca desaparecer, pues la gente identificó de manera muy veloz otro video digno de polémica al presentarse en medio de lo que se reporta como una tragedia familiar. El Forajido se encuentra a mitad de festejos con alcohol, mientras que la familia de su padre lloran la pérdida de una familiar muy cercana.

¡¿Se casan Ángela Aguilar y Christian Nodal?! Imágenes exclusivas [VIDEO] ¿Cómo, cuándo y dónde? Te presentamos imágenes exclusivas del matrimonio que estaría por celebrarse entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en Cuernavaca.

Te puede interesar - ¿Cuánto gastó Christian Nodal en su boda con Ángela Aguilar?

Te puede interesar - ¿Ángela Aguilar vio menos a un fanático que le quiso ayudar?

¿Por qué las redes atacan de nueva cuenta a Christian Nodal?

En las horas recientes se difundió el rumor de que la madre del esposo de Ángela Aguilar había recaído en un cáncer que surgió y desapareció entre 2018 y 2022. Sin embargo la comunicadora Chamonic desmintió dicha información para indicar el real motivo de la cancelación del cumpleaños de Cristina Nodal. Y es que una familiar suya falleció en los Estados Unidos.

La propia reportera dijo que la madre de Nodal canceló su festejo de cumpleaños porque la hermana de Jaime González (papá de Christian) murió cuando viajaba al aeropuerto, esto en un accidente automovilístico. Pero, en lugar de estar en medio de la tragedia familiar, el cantante de regional está con los Aguilar festejando, argumentan los comentarios en redes sociales.

En esa línea, el hate sobre Nodal reapareció, aunque no se sabe de manera real si el joven estuvo activo en esos días con apoyo a su familia tras el trágico suceso. Son puras especulaciones respecto a la cercanía que tiene con su padre, mientras él realmente vive una nueva vida con Ángela.

¿Por qué Christian Nodal celebra con la familia Aguilar?

El video del que muchos se agarraron para criticar a Christian Nodal lo compartió el mismo Pepe Aguilar. Allí se ve a la dinastía familiar celebrando que tanto Pepe como el sonorense, están nominados en distintas categorías a los Latin Grammys 2025. En sus redes sociales, el jefe de la familia llena de polémicas agradeció que podía seguir como representante de la música mexicana, donde su yerno ya es referente en la actualidad.