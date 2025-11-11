Mamá de Christian Nodal habría recaído en una enfermedad que le aqueja desde el 2022; ¿cuál es su estado de salud?

Hay preocupación en el entorno de la familia del Forajido por una probable recaída de su mamá en un cáncer de colón que le complicó la vida desde 2018. Aunque supuestamente había desaparecido, en 2024 se indicó que su visita al hospital muy probablemente se debió a eso. Ahora, los reportes indican que canceló su fiesta de cumpleaños por problemas de salud. Esto es lo que ha dicho al momento la familia de Christian Nodal.

¿La mamá de Christian Nodal padece cáncer?

La historia del cáncer de la señora Cristina Nodal está llena de matices. Hace unos años comentó que peleó con esta enfermedad por primera vez en el 2018. En 2022 la situación se puso crítica al enfrentarse a un problema en el estómago que no sabía qué era. Pero los estudios pertinentes diagnosticaron un tumor maligno en el colón.

Cuando se iba a someter a una operación de emergencia para combatir esta complicación, los doctores indicaron que dicho tumor había desaparecido. Ante eso, la familia catalogó este suceso como un auténtico milagro. Sin embargo, en 2024 la propia mánager de su hijo al inicio de su carrera, reportó una visita al hospital sin ningún informe específico.

Por ello, reportes como el de Adri Toval, indican que la mamá del Forajido habría cancelado su fiesta de cumpleaños del pasado 5 de noviembre por complicaciones de salud. Expuesto esto, algunos reportan que podría ser una posible recaída en el cáncer que ha estado rondando en el cuerpo de la señora de 53 años.

¿Christian Nodal ya dio algún reporte sobre la salud de su madre?

Fiel a la costumbre de la mayoría de los artistas de la farándula, el silencio es lo que reina en estos momentos. Y es que hay nerviosismo en el entorno de los fanáticos de la familia, pues el cáncer es una enfermedad muy complicada y traicionera, que puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, esa información es especulación y no se sabe si siquiera existen problemas de salud con la señora Silvia Cristina.