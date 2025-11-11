Ángela Aguilar le hace grosería a un fan tras anunciar que se casa por la iglesia

La cantante de regional mexicano tuvo semanas complicadas, según algunos informes, pues sus conciertos en los Estados Unidos no tuvieron la respuesta esperada para verle con su más reciente material discográfico. Ante eso, se compartió constantemente en horas recientes la respuesta de Ángela Aguilar ante un noble ofrecimiento de un fan… lo cual fue respondido de manera que algunos internautas definen como grosera.

¿Qué le dijo Ángela Aguilar a su fanático?

Aunque hubo un momento que la decisión de la cantante fue alejarse lo más posible del ojo de las cámaras, incluyendo la interacción con sus fans, recientemente se le ha visto retomando ese tipo de actividades. Por ello, se concretó el último momento incómodo del que hablan muchos en las tendencias de redes sociales.

Previo a su concierto en Texas, Ángela estuvo firmando algunos autógrafos y sacándose fotos con la gente que acudió a pedir esta interacción. Allí, les anunció que se casaría el próximo mayo. Ante eso un fan le dijo que si podía ser padrino… y la menor de los Aguilar contrató: “A ver si te deja mi marido”.

Aunque en esencia no dijo nada malo ante la propuesta de su seguidor, en redes sociales aseguraron que Ángela lanzó una mirada de desprecio ante la aventurada intención de uno de los hombres que se encontraban ahí. Entonces, su invitación a la boda terminó en una nueva ola de hate, de la cual no ha salido desde su casamiento por el civil con El Forajido.

📌 ÁNGELA AGUILAR anuncia su boda por la iglesia con NODAL 😱



“¡Vayan a mi boda, me voy a casar! (…) En mayo, sí. Por la iglesia”



Antes de su concierto en la ciudad de San Antonio, Texas , Ángela anunció su boda por la iglesia con Christian Nodal en MAYO DE 2026… pic.twitter.com/wLHGcJ3RMi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 9, 2025

¿Qué se sabe de la boda de Ángela Aguilar y Nodal por la iglesia?

Previo a estas declaraciones, no había información alguna de que la pareja se casaría por la iglesia, incluso algunos creyeron que ya había ocurrido. Y es que hubo una boda “espiritual” en Roma a finales de mayo de 2024. Y recordando que la boda civil se concretó el 24 de julio de 2024, en Morelos. Por ello, su unión en la iglesia (se presume la católica) se concretará dos años después del inicio de una aventura sumamente criticada por el entorno mediático.