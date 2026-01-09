Esto es el Medievalcore, tendencia registrada en TikTok

El Medievalcore quiere imponerse de nueva cuenta en el breviario digital. Las redes sociales lo reprodujeron a lo largo del 2025 y este 2026 podría ser el regreso del mismo, esto gracias a grandes referentes mundiales en música, moda y producciones audiovisuales como series o películas. Esto se sabe del movimiento, el cual interesó a los jóvenes en la época de la Edad Media.

¿De qué trata el Medievalcore?

Una de las plataformas, sino que la plataforma que impone las tendencias entre los usuarios de las redes sociales… es TikTok. La más joven de las redes que sigue como la principal entre los usuarios, puso de moda esta tendencia. En sí, trataba de volver a vestirse o usar los colores característicos de la moda de ese tipo. Fue bastante común ver caracterizaciones de influencers basados en personajes como Game of Thrones, entre otros.

La propia televisión trajo de vuelta contenido de este tipo y en bancos de imágenes también se hizo normal observar postales hechas por IA tomando en cuenta el tema de los castillos, vestidos largos con corsés, joyería y peinados característicos de esos días.

Obviamente dichas dinámicas se adaptaron o algunos las hicieron propias para encontrar el pasado en lo presente. Por ello, muchos disfrutaron de observar cómo este tipo de dinámicas se impusieron en las redes sociales de manera contundente. En breve, no sería extraño ver que esto se mantenga un tiempo más. Entre tanta oferta para abrazar en el vasto mundo de las redes sociodigitales, el Medievalcore atrapó a muchos recientemente.

¿El Medievalcore se mantendrá en 2026?

Esa es una pregunta muy complicada de contestar, porque las redes sociales funcionan de maneras misteriosas en muchas oportunidades. Sin embargo, si las series de televisión de fama mundial siguen por estas dinámicas, no sería extraño ver que TikTok y otras plataformas abracen con gusto la tendencia que estuvo presente durante una buena parte del 2025. Por eso se deja sobre la mesa la oportunidad de conocer y por qué no… abrazar este estilo para el año que recién inicia.