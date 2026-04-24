¿Fue Ángela Aguilar? Christian Nodal presume que lo recibieron con flores en su casa

En medio de una oleada de polémicas, Christian Nodal se presentó en la Feria Nacional de San Marcos 2026 y reapareció en redes sociales con Ángela Aguilar. Desafiando los constantes rumores acerca de su vida personal, compartió en su cuenta de Instagram un detalle con el que lo recibieron en Aguascalientes.

Christian Nodal presume que lo recibieron con flores en Aguascalientes

Este viernes 24 de abril, en sus historias de Instagram Christian Nodal compartió un vistazo de la casa donde se encuentra durante su visita al estado de Aguascalientes; esta lujosa residencia fue decorada con rosas para su llegada.

"Me decoraron toda la casa con sus flores. Gracias por tanto amor", escribió el cantante de regional mexicano, mostrando en un breve clip los lugares de la residencia donde colocó flores rojas, principalmente rosas. La parte que mostró de la casa era bastante suntuosa, con amplios espacios donde predominaba el color blanco, además de una terraza con alberca al aire libre. En otra foto, se le ve al intérprete acomodando un florero en la sala.

Nodal no dejó claro quién le regaló las flores, aunque dio a entender con su texto que podría tratarse de regalos de sus fans, que le entregaron durante su presentación en la Feria de San Marcos 2026.

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Christian Nodal reapareció junto a Ángela Aguilar

Fue durante la noche del jueves que Kunno, amigo de la pareja, publicó una foto donde se ve juntos a Ángela Aguilar y Christian Nodal. "Felices los 3", escribió el influencer.

Han pasado semanas desde que se rumoró que los dos cantantes estarían atravesando una crisis en su relación, tras la publicación del polémico video "Un vals", el último éxito de Nodal; desde que salió el material, en redes sociales explotó una conversación sobre el parecido de la modelo, Dagna Mata, con Cazzu.

En días recientes surgieron teorías en redes sociales sobre supuestas infidelidades por parte de Nodal e incluso se dijo que al cantante lo habían "corrido" del rancho de los Aguilar en Zacatecas.