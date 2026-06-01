¿Roberto Gómez Bolaños está vivo? El emotivo mensaje que dio para dar a conocer los seleccionados mexicanos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras el video que reveló la Selección Mexicana para revelar a los 26 futbolistas que participarán en la Copa Mundial FIFA 2026, muchos aficionados quedaron sorprendidos al notar un detalle, que esa información era narrada por la voz oficial del comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, por lo que inmediatamente generó cuestionamientos en las redes sociales sobre ssu muerte.

Aunque el artista mexicano falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, la Federación de Futbol utilizó la tecnología y el uso de la Inteligencia Artificial para recrear su voz y narrar un emotivo mensaje para los mexicanos, el material audiovisual titulado “Al Llamado” no solo ha llamado la atención por la voz de Bolaños, sino por enfocarse en la identidad nacional, la resiliencia y el orgullo de ser mexicanos.

|Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó la familia de Chespirito al uso de su voz en material de la Selección?

Tras revelarse en video, la familia del comediante compartió a través de redes sociales un comunicado donde agradeció el homenaje que se le realizó al productor, además, se indicó que este material tiene un significado muy especial.

Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, detalló en el escrito que la participación del legado de su padre en este proyecto destaca porque demuestra la pasión que su padre sentía por el futbol. Asimismo, le agradeció a los organizadores por sumar a su familia en un momento clave e importante rumbo al Mundial que se celebrará en el país, Estados Unidos y Canadá.

Para mi familia y para mí, esta invitación tiene un significado muy especial. El fútbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables…Estoy convencido de que, de haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo.

¿Cuál es el legado de Chespirito en pleno 2026?

A más de una década de su fallecimiento, Roberto Gómez Bolaños continúa siendo una de las personalidades más influyentes de la cultura popular en habla hispana, además, que gracias a sus proyectos y creación de personajes también lo convirtieron en un fenómeno televisivo en América Latina y otras regiones del mundo por ello, la decisión de utilizar su voz para presentar a la Selección Mexicana creó un vínculo especial entre aficionados de distintas edades y hasta de diferentes nacionalidades.