Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer tapetes de crochet para niños
El crochet es una excelente técnica para darle vida a manualidades temáticas de personajes infantiles y quedan muy bien para transformar los espacios.
Los personajes preferidos de los niños son excelentes para formar parte de la decoración de su recámara y así transformar los espacios en sitios más divertidos al instante. Es el caso de los tapetes de crochet que están inspirados en Peppa Pig y los todos los personajes de esta serie infantil, un tipo de manualidades que dan un toque alegre y personalizado sin tener que gastar demasiado.
Peppa Pig con manualidades de crochet: los tapetes tejidos más bonitos para los niños
- Con el clásico vestido rojo de Peppa Pig. Cuando se trata de aportar color a las recámaras pero sin que quede muy saturado, los tapetes de crochet de Peppa Pig luciendo su famoso vestido rojo son la opción ideal. Lo más importante es empezar por la cabeza, que debe quedar ligeramente más grande que el resto del cuerpo.
- Tapete de George Pig futbolista. Aunque Peppa Pig es tanto para niñas como para niños, hay veces en que los pequeños se sienten más identificados con George Pig, su simpático hermanito, especialmente por lo mucho que le gusta el futbol. Así que las manualidades que son temáticas a los deportes quedan excelentes, como los tapetes bordados que incluyen canchas, porterías y balones.
- Manualidades con toda la familia de Peppa Pig bordada de colores. Para tener a todos los personajes en un mismo tapete, está la opción de tejer un tapete en crochet tomando como referencia a Peppa Pig, George, Mom y Daddy. La ventaja es que la silueta del cuerpo es casi la misma en los 4, solo van cambiando los tonos en la vestimenta y los detalles del rostro, zonas para las que se pueden usar diferentes puntos que marquen la diferencia.
- Con Peppa Pig saltando en charcos de lodo. De todas las travesuras de Peppa Pig, las veces que brinca por charcos de lodo y juega muy divertida son de las más entretenidas para los niños. Así que una de las mejores ideas para decorar el cuarto de juegos de los niños con manualidades, es precisamente con la cerdita en estos paisajes tan coloridos. Aquí la clave está en ponerle un fondo muy azul para que se vea como un día soleado y marcar bien el lodo cn un estambre café.