Horóscopo del martes 16 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente para los últimos días del año

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 16 de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 16 de diciembre de 2025

Hoy, martes 16 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este martes trae una energía de cierre y ajuste que te invita a bajar la intensidad y revisar decisiones recientes. La influencia de la luna menguante favorece soltar actitudes impulsivas.

Tauro : la jornada se presenta propicia para simplificar rutinas y desprenderte de cargas innecesarias. En algunos asuntos personales., la luna menguante ayuda a estabilizar emociones y recuperar calma.

Géminis : este día te impulsa a ordenar ideas y a finalizar conversaciones pendientes, favoreciendo una comunicación más consciente sin necesidad de apresurar respuestas.

Cáncer : la energía del martes te invita a cuidar tu mundo emocional y cerrar capítulos sensibles. La luna menguante potencia procesos de sanación interna y te ayuda a soltar expectativas o idealizaciones.

Leo : la jornada propone revisar metas personales y ajustar planes, permitiéndote reconocer qué proyectos merecen continuidad y cuáles necesitan una pausa estratégica.

Virgo : este martes favorece depuración y orden, impulsándote a cerrar pendientes prácticos. La luna menguante acompaña decisiones enfocadas en eficiencia y bienestar a largo plazo.

Libra : la energía disponible invita a soltar dinámicas que generan desgaste, favoreciendo acuerdos más sanos y una sensación de alivio emocional.

Escorpio : este día te lleva a mirar con honestidad procesos internos y cerrar asuntos que venían generando tensión. La luna menguante en tu signo favorece una limpieza emocional profunda.

Sagitario : la jornada impulsa introspección y reflexión sobre decisiones recientes, ayudándote a soltar expectativas irreales para redefinir prioridades o asuntos prioritarios.

Capricornio : este martes promueve revisión de compromisos y responsabilidades, invitándote a desprenderte de obligaciones que ya no tienen sentido para tu crecimiento.

Acuario : la energía del día favorece cerrar ciclos y replantearte ideas. La luna menguante acompaña el desapego de creencias limitantes y hábitos que no te aportan nada bueno en el día a día.

: la energía del día favorece cerrar ciclos y replantearte ideas. La luna menguante acompaña el desapego de creencias limitantes y hábitos que no te aportan nada bueno en el día a día. Piscis: este martes invita a a soltar emociones acumuladas. La luna menguante facilita procesos de liberación y claridad para tomar decisiones que venían siendo postergadas o frenadas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo del zodiaco en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: