Horóscopo de Nana Calistar hoy 16 de diciembre para cada signo; paz mental y prosperidad de cara al fin de año
Que los astros te guíen a donde debas de llegar en un día tan especial como hoy. Lee lo que Nana Calistar trae para ti este martes.
Deja que los atros te muestren el camino que a la prosperidad y a que seas quien debas ser... No tengas miedo de intentar eso que has soñado por años; cuida a tu al rededor y no dudes de tu potencial, Nana Calistar cada día trae algo para ti, donde en cada amanecer encontraras una nueva oportunidad, un nuevo paso para cumplir tus sueños.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 16 de diciembre?
Cuidado con descuidar la parte de tu físico porque estás en una etapa donde subir de peso se te da muy fácil... No es regaño, es consejo de señora: muévete, camina, bájale tantito a la gula y no esperes a que el engrudo se haga bolas, porque luego andas llorando frente al espejo. Es importante que cuides tu cuerpo, que es el único que tienes y todavía te va a dar muchas batallas.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 16 de diciembre?
Si hace poco sufriste un robo o una pérdida material, tú tranquila o tranquilo, porque viene un dinerito extra que te ayudará a recuperar lo perdido, palabra. Eso sí, debes de aprender la lección: cuida más tus cosas y deja de confiar tanto a ciegas, porque no todo el que te sonríe te quiere ver bien. Hay una persona de tu mismo sexo que siente un interés fuerte por ti… Podría nacer una amistad muy sincera y bonita si sabes manejar la situación.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 16 de diciembre?
En cuestiones de amor, todo está en completo desorden… Por un lado te pones triste porque no logras concretar nada y te sientes frustrada o frustrado, pero cuando la vida te pone la oportunidad enfrente sales corriendo, ya decídete y arriésgate, vive tu vida y deja de pensar tanto en el “qué tal si”. Lo que no se vive no se aprende.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 16 de diciembre?
Ojito porque un amor del pasado se te va a meter hasta en los sueños, estará muy presente y te moverá algunos recuerdos y emociones que creías apagadas. No es para que regreses, es para que entiendas qué quedó pendiente y sigas adelante sin tantas cargas. Ese negocio que traes en mente podría resultar mejor de lo que imaginas, estás en fechas muy buenas para echarlo a andar, confía más en tu capacidad.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 16 de diciembre?
Cuídate mucho de infecciones y de golpes, porque podrías sufrir un accidente por andar a las carreras o sin fijarte. No andes distraído ni bajando la guardia. Ten especial cuidado con la amistad de un amigo, porque hay alguien que no te ve con buenos ojos y te trae una envidia silenciosa. Recuerda, no cuentes tus planes a cualquiera.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 16 de diciembre?
Es probable que al final del día te sientas triste y con esa sensación de que ya no hay esperanza para seguir, pero a ver, date una vuelta por tu historia, por todo lo que has pasado y por esos sueños que son tu motor y te vas a dar cuenta de que sí vale la pena seguir echandole. No has llegado hasta aquí para rendirte ahora y menos así.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 16 de diciembre?
Se te vendrá una oportunidad de mejora laboral y cambios importantes en cuestiones de trámites o solicitudes que habías estado esperando, solo no te desesperes porque todo se va acomodar a su debido tiempo. Chismes por parte de un familiar podrían hacerte ruido, pero no debes caer en provocaciones. Pon atención a tus sueños, porque te revelarán hechos que podrían ocurrir en no más de tres semanas.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 16 de diciembre?
Atrévete a hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo, dinero, valor u cualquier cosa, se quedó ahí como sueño guardado en el cajón. Mira, Tienes todo para materializar lo que deseas, pero nadie va a venir a hacerlo por ti. Es momento de moverte y de dejar de ponerte pretextos, porque el talento sin acción no sirve de mucho.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 16 de diciembre?
Pon límites, recuerda que en eso eres muy hábil y cuando ellos van tú ya regresaste… No olvides de dónde vienes ni hacia dónde vas, porque cuando pierdes el rumbo es cuando la gente más se aprovecha, cuidado con eso. No te dejes influenciar por personas malintencionadas. Varios amores del pasado se harán presentes en estos días, algunos para pedir perdón y otros solo para ver si todavía tienen entrada. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 16 de diciembre?
Personas van y vienen, así es la vida, pero ya es momento de que pongas mucha atención a quién sí vale la pena conservar. No seas tan aprensivo o aprensiva, deja de cargar con problemas ajenos y aprende a valorar a quienes siguen contigo en las buenas y en las malas. No todo mundo merece tu tiempo ni tu energía, así que empieza a seleccionar mejor.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 16 de diciembre?
Es momento de que mires lo que has recorrido y analizar con calma si el camino que has seguido realmente ha valido la pena. No es para que te pongas límites o te sabotees, solo porque la vida te va a poner los escenarios correctos para que consolides todo lo que te propongas. Confía más en tu capacidad y deja de dudar de ti a la primera.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 16 de diciembre?
Probablemente tengas un gran coraje por culpa de una persona que últimamente te ha estado incomodando tu existencia. No permitas que comentarios negativos o malas vibras afecten tu día, aprende a que se te resbale lo que no suma, porque mientras tú te enojas, el otro ni en cuenta. Defiende y cuida tu paz mental.