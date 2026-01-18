Christian Nodal reacciona a mensajes de su ex violinista

Christian Nodal desde hace bastante tiempo se encuentra en el ojo del huracán, en especial al verse envuelto en varias polémicas de su relación con Ángela Aguilar. El chisme más fuerte fue donde lo relacionaban con su ex violinista, con rumores sobre un supuesto romance entre ellos dos.

Sin embargo, el joven cantante reaccionó a los mensajes y a las notas que se han hecho al respecto. Te detallaremos qué fue lo que confesó y todo lo que ha mencionado al respecto.

¿Qué le pasó a Christian Nodal?

No olvidemos que en redes sociales se ha dado a conocer que supuestamente Christian Nodal tiene un romance con su ex violinista; todo comenzó por videos de sus presentaciones donde los vemos conviviendo muy cerca, generando todo tipo de rumores sobre ellos.

Sin embargo, la periodista Adri Toval declaró que el cantante mexicano ni siquiera conoce a su ex violinista; esto se debe a que él no está pendiente de su extenso staff. Incluso, explica que Nodal ni siquiera sabía el nombre completo de la artista.

La comunicadora declaró que en los mensajes, la pareja del cantante se sentía incómoda al respecto, debido a la forma en que la falsa traición se había difundido con gran rapidez, además de que los medios de comunicación se han encargado de difundir el chisme fácilmente.

¿Quién es Esmeralda Canapé?

Esmeralda Camacho, mejor conocida como Esmeralda Canapé, fue la violinista de Christian Nodal , con quien se le relacionaba con los chismes de un supuesto amorío entre ellos. En la información declarada por Adri Toval, detalla que ciertos integrantes del staff percibían que la artista enviaba “mensajes subliminales” para obtener visibilidad en redes sociales.

No olvidemos que Esmeralda obtuvo mucha relevancia cuando los internautas divulgaron su supuesto despido por ya no aparecer en los conciertos de Nodal; al final, la noticia fue desmentida, explicando que había presentado problemas en su visa de trabajo, por lo que no había logrado acudir a las presentaciones en Estados Unidos.