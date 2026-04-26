¿Cómo hacer una avena horneada de cocoa para el desayuno en unos sencillos pasos?
Si no sabes qué desayunar mañana, conoce la receta para hacer una avena horneada de cocoa, una alternativa sencilla que puedes dejar una noche antes lista
Por falta de tiempo, hay quienes salen de su casa sin comer por las mañanas, una situación que muchos hemos experimentado. Para que eso ya no te pase, puedes hacer una avena horneada de cocoa, una alternativa saludable que puedes comer al momento o llevarla a tu trabajo.
Para que puedas disfrutar de su gran sabor, te detallaremos algunos sencillos pasos que necesitas para preparar el desayuno, alternativa que no te tomará mucho tiempo y podrás disfrutar.
¿Cómo preparar una avena horneada?
Antes de explicarte la receta de la avena horneada de cocoa, es fundamental que sepas la lista de insumos que vas a necesitar durante su preparación. Consigue los siguientes ingredientes:
- 1 huevo.
- Medio plátano triturado.
- 2 cucharadas de harina de avena.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- Pizca de canela.
- 1 cucharadita de cacao en polvo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 taza de frutos rojos de tu preferencia.
- 1 chorrito de leche
Al tener todo lo anterior listo, podemos hablar a detalle sobre los sencillos pasos a seguir para la elaboración del desayuno, por lo que debes hacer las siguientes indicaciones:
- Precalentamos el horno a 180 °C o la freidora de aire.
- En un tazón mezclamos todos los insumos secos (cacao, polvo para hornear, harina y canela).
- En otro tazón mezclamos el huevo, el plátano, la leche y la esencia de vainilla.
- Después, el bowl con los ingredientes líquidos lo pasamos a los secos e integramos hasta tener una mezcla homogénea. Al final, añadimos los frutos rojos; puedes guardar algunos para decorar.
- Lo colocamos en recipientes resistentes al calor, cocinamos por 20 minutos o hasta que al pinchar el pan con un palillo salga limpio.
- Dejamos enfriar y probamos. En unos sencillos pasos disfrutarás de un platillo diferente.
¿Cuánto dura la avena horneada?
Para que puedas desayunar la avena horneada de cocoa, te recomendamos hacerla una noche antes. El proceso de dejar enfriar el bizcocho es fundamental, ya que por dentro puede estar muy caliente y tener una consistencia muy aguada.
Se recomienda que, una vez frío, se almacene en un recipiente en el interior de la nevera; así evitaremos que con el frío del refrigerador se seque y adquiera una consistencia poco favorecedora, además de mantener un desayuno fresco hasta por 5 días.
@irmitalopez_ Avena Horneada sabor chocolate 🍫❤️ Para estos días nubladitos en los que quieres desayunar algo dulcecito, la opción que no falla es esta. Sólo necesitas: 🧁 1 Huevo 🧁 1/2 Plátano 🧁 2 cdas de harina de avena 🧁 1 cdita de polvo para hornear 🧁 Canelita al gusto 🧁 1 cdita de cacao en polvo 🧁 Chispas de chocolate Manos a la obra 🫰🏻En un moldecito, taza o cualquier recipiente apto para horno machaca el plátano con ayuda de un tenedor. 🫰🏻Agrega el Huevo, la leche, la harina de avena, canela, polvo para hornear y cacao en polvo. 🫰🏻Mezcla hasta no tener grumos. 🫰🏻Agrega chispas de chocolate 🫰🏻Hornea a 180•C por 20 minutos o bien 1:10 en microondas, también en air fryer puede hacerse. Disfruta!!! 😉