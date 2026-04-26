Así fue la romántica propuesta de matrimonio de Anahí que sigue derritiendo corazones

A través de redes sociales Anahí conmovió a sus seguidores al compartir impactantes imágenes que mostraron cómo fue que su esposo Manuel Velasco le propuso matrimonio y quienes hoy en día celebran más de una década juntos.

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Tras esta serie de fotografías que compartió en sus historias de Instagram varios seguidores reaccionaron con mucho amor, asimismo, la cantante publicó en su perfil un mensaje donde celebra los 14 años que han pasado juntos, así como los 11 en la que ella decidió dar el “sí acepto”, además, agradeció por la bonita familia que han formado y por ser “novios eternos”.

Gracias por regalarme lo más bonito que tengo, mi familia. Por ser novios eternos. Por tu lealtad y tu corazón gigante. Te amo mi güero. Mi lugar más seguro en el mundo, tú. Siempre tú., escribió la intérprete.

La publicación que tiene más de mil comentarios y más de cien mil reacciones confirma que su historia de amor sigue siendo una de las más queridas y estables del espectáculo mexicano.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonia de Anahí y Manuel Velasco?

Aunque por varios años la actriz ha sido cautelosa con su relación con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en esta fecha tan especial decidió mostrar estas imágenes que había mantenido en privado, aunque anteriormente, ya había comentado cómo fue que le pidieron matrimonio.

De acuerdo con sus palabras, los hechos se registraron en Palenque, Chiapas, cuando aparentemente acompañó a Velasco a un evento aparentemente de trabajo, sin embargo, todo fue un plan para arrodillarse con un anillo frente a las pirámides y hacer la tan esperada pregunta donde ella dijo que sí. Tras este episodio que vivió Anahí, lo ha descrito como un instante inesperado y profundamente emotivo.

|Captura de pantalla Instagram anahi

|Captura de pantalla Instagram anahi

¿Cómo ha sido la relación entre Anahí y Manuel Velasco?

Durante el 2012 se dio a conocer la relación que iniciaba entre la cantante y el político y desde entonces ha estado marcada de estabilidad y crecimiento. Su unión se registró el pasado 25 de abril del 2015 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo una celebración íntima y elegante.

Con el paso de los años, han logrado formar una familia junto a sus dos hijos, Manuel y Emiliano quienes a través de redes sociales los papás han mostrado cómo han crecido y pequeños detalles de eventos importantes que viven en familia.