Chuy Lizárraga recibió tremendo golpe de este influencer; ¿quién fue?

Chuy Lizárraga es una de las voces más reconocidas dentro de la industria del regional mexicano. El cantante de 48 años es considerado uno de los grandes referentes del género y eso provoca que esta noticia tuviera un eco bastante impactante. Pero muchos se quedaron con la duda de cómo reaccionó el músico y por qué se concretó la agresión.

¿Por qué Chuy Lizárraga fue agredido por el influencer?

En estos momentos el nacido en Mazatlán se encuentra en gira junto con El Coyote y eso ha generado bastantes reacciones, por esa razón aceptaron la invitación del programa de “Jalando Fierro”. Este programa tiene entre sus famosos conductores a Poncho De Nigris y a Konan Big, que es un ex profesional de lucha libre.

Y precisamente este último fue el que concretó la “agresión” contra el cantante sinaloense. En la dinámica del programa los anfitriones entrevistan a las estrellas invitadas mientras hacen ejercicio en un gimnasio. Sin embargo, una de las características de Konan es el golpear a sus invitados. Por eso, en un momento de distracción, le aplicó tremenda cachetada que hizo que el cantante se hiciera para atrás.

En ese sentido, no hubo reacción alguna del cantante, porque es parte del “cotorreo” que tiene el personaje de Monterrey. Entonces no hubo mayor repercusión de algo totalmente normal con este hombre que se convirtió en influencer.

¿Por qué Chuy Lizárraga fue tendencia por culpa de las capibaras?

En estos momentos que el cantante sinaloense está de gira con El Coyote, hubo reacciones bastante particulares en redes sociales. Lejos del gusto por los artistas o ese tipo de música, empezaron a referirse a este par de cantantes como los capibaras y su gira la denominaron “Capibaras Tour”, esto por la complexión física de ambos artistas. En estos momentos ya lo aceptaron y les ha ayudado a promocionar sus conciertos de final de año.

