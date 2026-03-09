¿Qué le pasó a Chuy Navarro, vocalista de Reik? Este es su estado de salud HOY lunes 9 de marzo 2026

A través de redes sociales el vocalista de Reik, Jesús Navarro, generó preocupación durante este fin de semana después de compartir varios mensajes y fotografías desde el hospital.

En las imágenes difundidas por Chuy Navarro se logra ver que aparentemente se encuentra sometiéndose a estudios médicos, ya que se le ven varios electrodos colocados en su cabeza, lo que podría indicar que estarían realizando una tomografía.

En la publicación que fue compartida mediante sus historias de Instagram el intérprete de “Yo quisiera” escribió un sarcástico texto “Sunday fun”, lo que llamó la atención de sus seguidores cuestionando lo que estaba pasando, así como deseándole los mejores deseos para su recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Chuy Navarro vocalista de Reik luego de cancelar su concierto en Estados Unidos?

Hasta el momento, el integrante de la banda de pop en español no ha dado a conocer más detalles de los motivos por los que acudió al médico, así como los tratamientos a los que se sometió. Aunque todo pudiera indicar de que se trata de algo alarmante el artista aclaró que se encuentra estable y todo esta bien.

Asimismo, a través de un comunicado se señaló que la cancelación fue por recomendación médica y una afección en la voz, por lo que se podría especular que los problemas de salud de Navarro provienen de la garganta.

No se asusten. Se ve más aparatoso de lo que está. I´ll be ok. No puedo contestar todo por ahorita pero agradezco cada mensaje que llega.

¿Por qué Reik canceló conciertos en Estados Unidos?

Durante este fin de semana del 7 de marzo de 2026 el grupo mexicano tuvo que cancelar sus presentaciones las cuales estaban programadas para ese día en Washington D.C. y la del 8 de marzo del año en curso en Connecticut, debido a la situación de salud del cantante.

La llegada de la agrupación en Norteamérica tuvo que ser agendada para el próximo mes de mayo, por lo que a través de un comunicado, Navarro explicó que la decisión fue tomada por recomendación médica y destacó sus disculpa para quienes viajaron para verlos arriba del escenario.

A las personas que viajaron a Washington hoy les pido perdón desde el corazón. Nadie en el equipo se toma mover un show a la ligera… Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho

Asimismo, el cantante aseguró que se encuentra enfocado a su recuperación para volver a los escenarios lo más pronto posible y continuar con la gira de banda integrada por él, Julio y Bibi.

Por su lado, la banda indicó que agradecen la comprensión del público ante la cancelación de sus eventos, sin embargo, reiteró que los boletos adquiridos para las presentaciones de estos días seguirán siendo valido para las nuevas fechas, pero en caso de que no se pueda asistir las personas que adquirieron sus entradas podrán continuar con el proceso para el rembolso.