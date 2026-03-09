Critican a Pepe Aguilar por defender a Ángela Aguilar en polémico mensaje del 8M. “Algo estamos entendiendo mal”

Pepe Aguilar se unió a la lista de celebridades que cada año publican reflexiones en conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, el mensaje generó polémica en redes sociales por hacer aparente referencia hacia las críticas que recibe su hija, Ángela Aguilar. La cantante de regional mexicano también compartió en su cuenta de Instagram la misma postura.

Pepe Aguilar publica polémico mensaje en el 8M

"Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada", decía una historia de Instagram que Pepe Aguilar compartió, pero originalmente publicó otro usuario de nombre Erick Nieto. "Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal".

|Crédito: Instagram. @pepeaguilar_oficial

"Aquí no hay ninguna pobrecita", "Ángela no fue sorora ni con Cazzu ni con Inti" y "no se le debe sororidad a la mujer que no te la da", son algunos de los comentarios que han aparecido en videos de TikTok a partir de la publicación que hizo Pepe Aguilar. "No les queda pedir respeto si ellos no respetan", dice otra persona.

En las secciones de comentarios también hay quienes, si bien defienden la postura que compartió Pepe Aguilar, también critican que se ponga énfasis en una figura mediática en una fecha tan representativa. "El 8M se trata de problemas colectivos como mujeres, no se trata de Ángela Aguilar, no es un tema particular", escribió una usuaria de TikTok.

Ángela Aguilar se defiende, en conmemoración del 8M

La cantante de "Nadie se va como llegó" compartió en sus historias de Instagram el mismo mensaje que le generó críticas a Pepe Aguilar. Sin embargo, Ángela Aguilar dedicó más historias a la conmemoración del 8M.

Hizo un repost de un video que desafiaba los roles de género tradicionales y defendía la equidad. También compartió un mensaje de la psicóloga Mariana Ledesma. "Hoy no te deseo un feliz día, te deseo que en cualquier lugar que vayas seas respetada, que seas celebrada, que nadie te haga sentir que tu opinión no tiene valor", dice la historia de Instagram.

