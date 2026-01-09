Así respondió Cibad Hernández tras ser acusado de pedirle dinero a Alicia Villarreal

Sin dudas desde que Alicia Villarreal anunció su noviazgo con Cibad Hernández, pues estuvieron en el centro de la polémica constantemente. El anuncio se dio justo después de que la cantante denunciara públicamente en un concierto que estaba siendo víctima de violencia machista por parte de su ex Cruz Martínez.

Por otro lado, Cibad contó él era un fan de Alicia y que había decidido acercarse a ella al verla en una situación personal vulnerable. El noviazgo se hizo oficial en agosto del 2025 por lo que surgió otro escándalo ya que su hija Melanie Villarreal, estuvo muy enojada por la situación lo que la llevó a no hablar con su madre e incluso lanzarle mensajes críticos en redes sociales.

¿Alicia Villareal le debe 15 mil dólares a Cibad Hernández?

Siguiendo con las polémicas, ahora la pareja está en la mira por 15 mil dólares. Lo que ocurre es que en esta semana comenzó a circular el rumor de que Cibad le habría pedido a Alicia, esa cantidad de dinero mencionada para poder resolver un juicio que tiene en Estados Unidos.

Debido a esta situación que se rumorea, es que Villarreal y Hernández habrían tenido una discusión pero no se aclara si ese dinero estuvo en posesión de Cibad o Alicia nunca se lo prestó.

Esto no es todo ya que también la versión dice que esa pelea por dinero habría puesto en peligro su relación amorosa y es por esto que no grabaron video en Año Nuevo como si lo habían realizado en Navidad.

Para aclarar esta situación es que Cibad y Alicia tomaron la decisión de grabar un video que fue publicado de manera simultánea en sus historias de Instagram. El mismo es una especie de video cómico en el que Hernández aparece apurado y le urge pedirle el dinero a Villarreal.

Así es que se lo ve insistiendo en que su pareja le preste los 15 mil dólares, pero la cantante se niega rotundamente. Así es que el video finaliza con Hernández yéndose por donde vino y remata con la pregunta: "¿Pero sí me quieres, verdad?”.

Alicia le responde con un grito de “ajá”. Sin embargo, tenemos que mencionar que ella no aparece en el video.

