Cruz Martínez desató la polémica luego de su divorcio con Alicia Villareal; esto dijo

Hace unos días, Alicia Villareal oficializó su divorcio con quien era su esposo, el productor musical, Cruz Martínez, con quien tiene a dos hijos. Él hasta el momento no había compartido ningún mensaje haciendo alusión a la situación.

Alicia Villarreal comparte cómo viven sus hijos el divorcio de sus padres [VIDEO] La cantante habló sobre el proceso de separación de Cruz Martínez.

La cantante conocida como “La güerita consentida” dio a conocer que se estaba dando una nueva oportunidad con Cibad Hernández quien es un creador de contenido. Así es que la hemos podido ver junto a su nuevo novio.

¿Cuál fue el mensaje de Cruz Martínez?

Luego de mucho tiempo de matrimonio, la relación de Alicia Villareal y Cruz Martínez, llegó a su fin. Los dos enfrentan un proceso legal debido al supuesto delito de violencia intrafamiliar que habría cometido el productor contra su ahora exesposa.

A pesar de todo esto, Cruz Martínez, se mantuvo en completo silencio pero ha decidido romperlo. Así es que subió una historia en Instagram que es un claro mensaje para su Alicia Villarreal, su expareja sentimental y madre de sus dos hijos.

El fundador de “Kumbia Kings”, subió un video de un vehículo que se encuentra en malas condiciones. El mensaje que acompañaba a la publicación, hacía referencia al dinero que le está dando a su expareja en el divorcio.

Instagram: @mtzcruz Este fue el posteo que hizo Cruz.

“Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex”, escribió Cruz Martínez. En cuanto al nuevo romance de Alicia Villarreal, no ha realizado ninguna declaración pero ha trascendido que en el pasado la cantante le fue infiel con Cibad Hernández quien es su actual pareja.

¿Cuál fue el motivo de separación de Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

El divorcio de Alicia Villareal y Cruz Martínez, se dio luego de 20 años de matrimonio. Ambos este año estuvieron los dos en el ojo de la tormenta tras las acusaciones de la cantante contra el productor por violencia intrafamiliar. Por tal motivo es que hay un proceso judicial en el medio.

