Danna Paola recibe anillo de compromiso. (VIDEO)

Danna Paola se convirtió en una de las jóvenes que acaparó los reflectores en los últimos años, ya que se metió en el corazón de millones de personas con su personaje de Lucrecia en la serie Élite y sus pegajosos temas musicales.

La mexicana tiene millones de fanáticos y hombres dispuestos a pedir su mano en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así fue el caso de Edu Vázquez, un joven que esperó a la intérprete de Sodio para regalarle un brillante anillo de compromiso.

Fue a través de su canal de Youtube, donde el hombre compartió el momento exacto en que se arrodilló y le pidió matrimonio a Danna Paola.

“Gracias por siempre ser tan linda conmigo, aún recuerdo que hace algunos años te veía súper inalcanzable y difícil de conocer y ahora ya hasta me conoces, me haces demasiado feli, te quiero muchísimo, sin duda no me equivoqué en elegirte como ídola”, expresó Edu Vázquez en una foto vía Instagram.

En su momento, Danna Paola llegó a México de un vuelo procedente de Madrid junto a su mejor amiga Georgina Amorós, cuando Edu se arodilló inesperadamente y entregó el mencionado anillo de compromiso.

La cantante se quedó atónita y aceptó la joya preciosa “como amigos” aunque se dijo muy jovencita para casarse.

Danna sonrió de oreja a oreja para después presumir el reluciente anillo con figura de corona en su dedo anular.

El momento de la pedida de mano quedó inmortalizado con un video y varias fotos que Edu compartió en sus redes sociales oficiales.

Joven se tatúa a Danna Paola en el brazo izquierdo

Edu Vázquez se tatuó el momento de la pedida de mano a Danna Paola en el brazo izquierdo, momento que quedó guardado en un video vlog de Youtube.

El joven marcó su piel con aquel momento donde se arrodilló y entregó la preciosa joya a su ídola.

El tatuaje, con estilo minimalista, causó furor en la mencionada plataforma de videos, donde los internautas reaccionaron a la marca en la piel de Edu Vásquez.

“Por fin les puedo mostrar el hermoso tatuaje que me hice. Significa muchísimo para mí tener tatuado uno de los momentos más bellos de mi vida”, escribió el joven en una publicación de Instagram.

Danna Paola no se ha pronunciado ante el épico momento, pero seguramente se quedaría atónita con el infinito cariño de sus Dreamers, sobre nombre de sus admiradores de todo el mundo.

