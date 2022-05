Belinda impacta con mensaje sobre Danna Paola.

Belinda se encuentra viviendo en España por cuestiones de trabajo, ya que actualmente está grabando algunos capítulos de la serie “Bienvenidos a Edén”.

En una reciente charla con Ventaneando, la cantante puso fin a los rumores sobre una supuesta enemistad con Danna Paola.

¿Belinda está re-haciendo su vida en España? Ella nos respondió todo.

La intérprete de “Luz sin gravedad” confesó que suele intercambiar mensajes con Danna Paola y aseguró que le encantaría colaborar con ella en un futuro, incluso mostró su admiración para la cantante de “Oye Pablo”.

“Es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción ¿por qué no?, me encantaría, es una mujer súper talentosa, que respeto, que me gusta y ojalá que sí, porque cuando es una canción para un dueto yo feliz y ella es lo máximo”, declaró Belinda en charla con Pati Chapoy y todo el equipo de Ventaneando.

Pero eso no es todo, cuando le preguntaron si estaría interesada en trabajar junto a Danna Paola en la versión mexicana de “Mean Girls” (Chicas pesadas), protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel Adams MacAdams en 2004, respondió.

Te puede interesar: Mamá de Belinda apoya a jóvenes cantantes en su carrera.

“Ya me había comentado Alex Gou, y estaría padrísimo, me encantaría, yo me apunto, si ella se apunta, yo feliz”, añadió.

Carreras similares y supuesto conflicto

Danna Paola y Belinda han forjado sus carreras de forma similar, ya que las dos saltaron a la fama cuando apenas eran unas niñas. Actualmente, se dedican a la música y a la actuación, protagonizando series en Netflix. Danna Paola dando vida a Lu en “Elite” y Belinda encarnando a África en “Bienvenidos a Edén”.

De ahí que los medios de comunicación y algunos fans hayan inventado una supuesta rivalidad entre ambas, cosa que ha sido desmentida por la propia actriz y cantante española que aseguró que Danna Paola la felicitó por su participación en la serie.

“Me felicitó por la serie, por lo cual estoy súper agradecida y hemos estado en contacto”, finalizó.