Muchos mexicanos quedaron enojados al ver lo que Lupita Jones dijo sobre Fátima Bosch: esto es lo que pasó

Además de su triunfo en la pasarela final, Fátima Bosch fue la gran protagonista de Miss Universo 2025 , pues desde antes de que se convirtiera en la ganadora, su presencia ya daba mucho de qué hablar. Y a un mes de esta coronación, sigue la polémica en torno a la modelo, en especial por ciertas actitudes que colegas como Lupita Jones han reprobado.

Esto ya que desde su perspectiva, a la joven mexicana todavía le faltaría dimensionar la responsabilidad que tiene con el certamen desde que se llevó el 1er lugar. Por lo que tendría que entender que hay cosas que tiene que dejar de hacer y una de ellas sería el no perder la compostura en público, como lo habría hecho cuando llegó a Tabasco, su tierra natal.

¿Qué hizo Fátima Bosch? El sorpresivo gesto que hizo enojar a Lupita Jones

Las críticas de Lupita Jones en contra de Fátima Bosch se detonaron a raíz de los festejos que los tabasqueños organizaron para recibir a su paisana luego de una larga gira. A su llegada, la modelo de 25 años se mostró entusiasmada con las muestras de cariño y se dispuso a disfrutar con la gente, por lo que no se limitó y bailó al ritmo de la música que sonaba.

Lupita Jones puso en duda el comportamiento de Fátima Bosch como Miss Universo 2025|Instagram. @missuniverse, @lupjones

Fue precisamente este comportamiento el que desagradó a la ex reina de belleza, al considerar que no le está dando la seriedad que su título se merece. "Miss Universo no es la Flor Tabasco. Sí, la Flor Tabasco es una cosa que está muy padre, qué bonito todo. Es una fiesta que para el pueblo está divino, pero Miss Universo no es la Flor Tabasco", señaló en una charla con "Como en casa TV".

¿Quién es Lupita Jones?

María Guadalupe Jones Garay, conocida artísticamente como Lupita Jones, es una actriz, modelo y empresaria de Mexicali. Saltó a la fama en 1991, cuando se convirtió en la primera Miss Universo mexicana. Actualmente, tiene 58 años y entre sus proyectos profesionales destaca la obra de teatro "Las Leonas", donde comparte el escenario con figuras como Victoria Ruffo y Angélica Aragón.