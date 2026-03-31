Así se vería Selena Quintanilla en la actualidad, a los 54 años, según la IA

Han pasado 31 años desde que la industria de la música tejana se vistió de luto. Fue un 31 de marzo de 1995 cuando Selena Quintanilla murió a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. La famosa “Reina del Tex-Mex” tenía tan sólo 23 años. No obstante, su legado en la industria de la música resultó imborrable. Por ello, en su aniversario luctuoso, te compartimos cómo se vería la emblemática artista en la actualidad, a la edad de 54 años, según la IA.

| Crédito: Mezcalent / IA

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

Selena murió en el hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas, tras recibir un disparo por parte de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, luego de haber discutido por una malversación de fondos; pues ésta también era administradora de algunos negocios de la estrella, como sus boutiques. El disparo fue en la espalda, lo que le provocó la rotura de una arteria y, posteriormente, la muerte.

¿Quién era Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla es toda una leyenda en la industria de la música. La estrella se ganó el apodo de la “Reina del Tex-Mex” por popularizar el género, rompiendo barreras culturales y de género en los 90s. En 1993 se convirtió en la primera artista texana en la historia en ganar un Grammy. Entre sus canciones más populares destacan títulos como “Amor Prohibido”, “El Chico del Apartamento 512”, “La Carcacha”, “Si una vez” y “Como la flor”, por mencionar algunos.

¿Qué fue de Yolanda Saldívar?

Yolanda Saldívar fue condenada a un mínimo de 30 años en prisión tras terminar con la vida de Selena Quintanilla. Las autoridades le dieron la posibilidad de solicitar libertad condicional tras este período. No obstante, tal petición fue rechazada en marzo de 2025, dado que la Junta de Indultos y Libertad Condicional determinó que la mujer aún representa un riesgo para la seguridad pública. Actualmente, Yolanda Saldívar tiene 65 años. Será hasta marzo de 2030 cuando pueda volver a optar por la libertad condicional. Para ese entonces, Saldívar tendrá 69 años.