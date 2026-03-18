OFICIAL: Confirman a la RIVAL de Alana Flores en su pelea de Supernova Génesis 2026

El nombre de Alana Flores vuelve a encender las redes sociales luego de que este martes 17 de marzo 2026 se revelara que Flor Vigna será la contrincante de la streamer para la pelea de box dentro del Supernova Genesis 2026.

Este anuncio llega luego de que Samadhi Zendejas decidiera cancelar la pelea contra la generadora de contenido aparentemente por diversos motivos en los que destacan, disparidad en el pesaje y falta de compromiso, sin embargo, ante estos señalamientos Flores decidió esclarecer lo qué realmente había pasado y continuar con su participación dentro de la cartelera.

Este combate que queda oficialmente confirmado entre Alana y Flor Vigna ya ha comenzado a despertar gran interés entre fans y seguidores, ya que no solo será la batalla estelar, sino que estarán bajo el ojo público por ser dos personalidades con una imagen reconocida.

Alana asegura que esta nueva contrincante es un reto de más nivel, por lo que tuvo que cambiar su forma de preparación previo al Supernova Génesis 2026. Por otra parte, Flor Vigna revela que Alana tiene ciertas ventajas, pero tiene mucha soberbia y no le gustan las peticiones que les ha hecho a sus contrincantes: "Yo sé que te crees la reina del mundo, pero se te acabó".

¿Cómo ha sido la trayectoria de Alana Flores en el box?

La influencer mexicana, Alana Flores, ha participado en al menos tres enfrentamientos, durante estos encuentros, Flores ha destacado como una de las figuras más competitivas en este tipo de espectáculos, ya que ha salido victoriosa. Asimismo, se ha señalado que es una persona con disciplina y preparación física por lo que se ha convertido en una contendiente fuerte del ring.

A continuación te dejamos los datos en donde se ha enfrentado y contra quién.



En 20224 participó en el Stream Fighters 3 donde se enfrentó contra Mav 2025 subió al ring del Supernova Strikers enfrentado contra Gala Montes 2025 estuvo presente en La Velada del Año IV donde peleó contra Ari Geli

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¿Cuándo se realizará Supernova Génesis 2026 y quiénes pelearán?

El Supernova Génesis 2026 está programado para realizarse el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX en la Ciudad de México, donde participará Carin León como artista invitado para consentir a los asistentes con su música.

En la cartelera están programados los siguientes enfrentamientos



Pelea Estelar : Alana Flores vs Flor Vigna

: Alana Flores vs Flor Vigna Pela Co-estelar : Mario Bautista vs Aaron Mercury



: Mario Bautista vs Aaron Mercury Milica vs Ari Geli

Abraham Flores vs Nando

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Lonche vs Willito