VIDEO: Alana responde luego de que Samadhi Zendejas abandonara Supernova; “No está dispuesta a bajar ni un solo kilo”

El pasado 12 de febrero la actriz mexicana Samadhi Zendejas lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que dió a conocer que ya no formaría parte de la pelea de boxeo en el evento Supernova. Ante esto; Alana, la creadora de contenido con la que pelearía el ring se pronunció y compartió un video dando una respuesta ante dicha situación.

¿Qué dijo Alana sobre la salida de Samadhi Zendejas de Supernova?

En un video que Alana compartió en redes sociales dijo que al principio de la pelea ella estaba decidida a subir al ring con 52 kilos, mientras que Samadhi buscaba hacerlo en un peso de 56 kilos razón por la que la creadora de contenido cedió a 54. Alana dijo que ella se enteró de la salida de Samadhi desde el 4 de febrero, pero que le parecía raro que la actriz siguiera subiendo contenido como si se fuera a presentar, debido a eso Alana le envió un mensaje a la actriz para saber qué es lo que pasaría ya que su equipo no respondía sobre la situación, pero nunca recibió respuesta.

“Yo me he subido cuatro veces al ring y nunca me he rajado”, dijo Alana mientras pedía disculpas a sus seguidores ya que sabe que ellos estaban a la expectativa de dicho combate. Por otra parte, también dijo que Samadhi “le pidió sus cuatro cinturones” lo que representa el trabajo y esfuerzo de los logros más importantes de su vida. Dijo que la actriz quería que ella pusiera en juego todo lo que ha logrado, pero que ella “no estaba dispuesta a bajar ni siquiera un solo kilo”. Por otro lado, Alana le envió un mensaje contundente a Samadhi “Ni tú ni yo, 55; mismos guantes. Y si de plano estas en nula disposición de bajar un kilo más; está bien, hagámoslo en 56, pero pesemonos el día de la pelea”.

Finalmente Alana dijo que no es boxeadora profesional, pero que pone mucho esfuerzo en dicho deporte y que le gustaría decir muchas cosas, pero por paz decide guardar silencio.

¿Qué le respondió Samadhi Zendejas a Alana Flores?

Hasta el momento la actriz no se ha pronunciado después del comunicado que dió. El argumento que compartió sobre la razón de su salida fue que no se habían logrado concretar todos los detalles para su participación en el combate para todas las partes. La actriz explicó que le dolía no poder estar presente, pero que aún así deseaba que todo saliera bien en el evento así mismo dijo que ella continuaría con más proyectos y retos en dónde pondría todo su amor, tiempo y energía.

El público se encuentra muy dividido ya que todos los seguidores de Alana la apoyan profundamente mientras que los de Samadhi hacen lo mismo e incluso han generado muchas especulaciones como que “Alana le tenía miedo a la actriz”. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de Samadhi.

