Conmoción e incertidumbre por la muerte del hermano de una reconocida actriz mexicana

La famosa actriz mexicana Olga Breeskin atraviesa un presente muy triste tras confirmarse la muerte de su único hermano, Elías Breeskin . La también violinista y vedette confirmó la noticia y reveló que llevaba años sin saber sobre la vida de su hermano.

¿Cómo detectar y prevenir el ciberacoso? Gloria Álvarez de la Universidad de la Libertad, compartió valiosos consejos

La vida de los famosos sigue siendo el foco de atención de muchas personas y medios de comunicación. No solo los momentos felices de quienes forman parte del espectáculo toman trascendencia, sino que, como cualquier persona, atraviesan momentos complicados que no pueden alejar del estado público.

¿Cómo se enteró Olga Breeskin de la muerte de su hermano?

De acuerdo con lo informado por la propia actriz, fue una prima quien la llamó por teléfono para informarle que habían hallado el cuerpo de su hermano sin vida. En comunicación con el programa “Ventanendo”, Olga Breeskin dio algunos detalles al respecto.

“Nos comunicamos con ella y nos contó que acababa de saber que su hermano Elías fue encontrado muerto en Acapulco”, precisó la periodista Rosario Murrieta. Además, añadió que “lo encontraron y le dijeron que ya tenía tres días de haber fallecido”.

¿Cómo era la relación entre Olga Breeskin y su hermano?

Aunque no se han brindado detalles sobre las causas de muerte de Elías Breeskin, la actriz si pudo comentar que se enteró que su hermano tenía una hija llamada Ana Karen Breeskin. En este punto, reveló que la joven viajó a Acapulco para recoger las cenizas de su padre y llevarlas a Veracruz que es en donde ella nació.

Lo expuesto dejó en claro que la relación entre Olga Breeskin y su hermano no era la mejor e incluso ella misma admitió que hacía varios años que no sabía nada sobre su vida. Al respecto, la vedette precisó que el distanciamiento que habían tenido se debía al daño que Elías le había causado a ella y a su madre. Al parecer, todo se desprendería de problemas que su hermano tenía con las adicciones.