Conocida influencer mexicana anuncia un nuevo bebé con un tierno video

El mundo de las redes sociales se encuentra asombrado. Recientemente, una conocida influencer mexicana sorprendió a todos sus seguidores al anunciar un nuevo bebé; la noticia se dio a conocer con un tierno video donde vemos a la feliz pareja.

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Para que sepas todo el chisme, te detallaremos de quién se trata y todo lo que se sabe hasta el momento sobre su embarazo; muchos fans celebran la feliz noticia desde sus redes sociales.

¿Quién es Luz Carreriro?

Luz Carreiro, mejor conocida en sus redes sociales como @bee.traveler, se destaca por ser una conocida influencer mexicana, quien desde hace un par de años ha sobresalido por todo su contenido relacionado con los viajes, donde explica cómo ha podido viajar con un bajo presupuesto y acompañada de su hija pequeña.

Sin embargo, sus redes sociales han explotado, en especial tras el reciente anuncio de su nuevo bebé. Mediante un tierno video publicado el 7 de abril, la vemos acompañada de su pareja y de su hija, donde muestra su vientre y varios ultrasonidos.

En el título del vídeo colocó el mensaje “Una nueva gran aventura nos espera”, dejando en claro el crecimiento de su familia, junto a la vida nómada que ha mantenido desde hace varios años.

Hasta el momento, el tierno video ya ha reunido un total de 508 mil “me gusta” y 10 mil comentarios, donde varios de sus seguidores y creadores de contenido aplauden la feliz noticia y les desean lo mejor ante esta nueva etapa.

¿Quién es la pareja de Luz Carreiro?

No olvidemos que inicialmente se había casado con Nico Golden, pareja con quien tuvo a su primera hija, y después anunciaron su divorcio. Posteriormente, en el 2024, es cuando formaliza su relación con Diego Arroyo, actual pareja con quien va a tener a su nuevo bebé.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el sexo del niño o su fecha de nacimiento, por lo que sus fans deberán esperar a que la conocida influencer mexicana o su pareja den a conocer más información sobre el tema.