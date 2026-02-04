El crimen por el que la hija de Regina Torné lleva 20 años encarcelada

El nombre de Regina Torné es ampliamente conocido en el mundo del espectáculo. La actriz mexicana tiene actualmente 81 años de edad y una trayectoria que la hizo brillar. Sin embargo, su vida personal ha tenido que soportar un trago amargo que intenta digerir desde hace ya 20 años.

Se trata de la condena a prisión de su hija Regina del Pilar Campos, impuesta por su participación en un crimen ocurrido en 2006 en la Ciudad de México (CDMX). Aunque en principio la actriz la visitaba, desde hace 12 años eso ya no ocurre.

¿Qué crimen cometió la hija de Regina Torné?

El motivo por el que la hija de Regina Torné cumple una condena a prisión se remonta al año 2006 cuando fue acusada de ser partícipe de un crimen con tintes pasionales. La víctima fatal fue Maribel Flores Monroy quien el 23 de enero de ese año fue interceptada cuando llega a su casa en Tlalpan.

La mujer fue estrangulada y su cuerpo luego fue incendiado. Sus restos fueron hallados en un terreno baldío de la delegación Magdalena Contreras y ese mismo día la Policía fue tras los pasos de Regina del Pilar Campos ya que averiguaron que había tenido una relación amorosa con el esposo de la víctima.

¿Cuál es el presente de la hija de Regina Torné?

La investigación se inclinó por la hipótesis de un crimen pasional y testigos terminaron de complicar la situación de la hija de Regina Torné ya que afirmaron que el cuerpo de Flores Monroy fue arrojado desde una camioneta Nissan Quest. El rodado era conducido por Regina del Pilar Campos por lo que fue condenada a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Actualmente, Regina del Pilar Campos lleva cumplidos 20 años tras las rejas en el penal de Santa Martha Acatitla. Su madre la visitaba y le brindaba su apoyo pero eso cambió en 2014 cuando Regina Torné se retiró del mundo de la actuación y se radicó en Puebla. Mientras purga su condena, la hija de la famosa actriz mexicana ofrece clases de inglés a los demás reclusos.