Conoce a Nash, nueva cocinera en MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 ya comenzó y 22 perticipantes iniciaron la aventura. Entre los elegidos para demostrar que son los mejores en la cocina más famosa de México está Nash, quien se hizo notar desde el primer episodio de la competencia, al ser de las primeras concursantes en recibir un delantal blanco.

Esta temporada del reality culinario llegó con un formato innovador. Ahora, se podrá seguir la vida de los cocineros dentro de las instalaciones del Mundo de MasterChef México 2026 y el público tendrá un papel importante al tener la oportunidad de votar por beneficios para sus participantes favoritos.

Nash hizo sorprendentes revelaciones en MasterChef 24/7

Ella es Nahieli Jácome, Nash en MasterChef 24/7

Nahieli Jácome Vargas "Nash" vive en Morelia, Michoacán. Además de su gusto por la cocina, es una empresaria del ramo de la cosmética que tiene su propia marca con productos dermatológicos. A través de sus redes sociales describe a su compañía como su pasión y se muestra como una madre orgullosa de sus dos hijos.

Nash ya se ha ganado el cariño y la confianza de varios de sus compañeros, a quienes les ha dado consejos y apoyo. En el Mundo de MasterChef México 2026, la cocinera busca poner demostrar que tiene el mejor sazón y todo lo necesario para llegar a la final.

Conoce a TODOS los cocineros de MasterChef México 2026

La nueva temporada de MasterChef México 2026 dio inicio con 22 cocineros:



¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Para no perderse un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7 sintoniza la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis . El contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".