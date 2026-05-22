Amigurumis de “Peppa Pig": 3 ideas fáciles para hacer figuras tejidas de la caricatura favorita de los niños y niñas

Sin duda alguna una de las caricaturas favoritas de los pequeños hoy en día es “Peppa Pig” ya que en cada episodio se viven historias llenas de diversión, aventura y aprendizaje, es por eso que en esta ocasión te presentamos una manualidad perfecta para hacer en compañía de los pequeños: Amigurumis de "Peppa Pig". Las ideas son fáciles y muy divertidas.

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¿Cómo hacer Amigurumis de "Peppa Pig"?

Los amigurumis son pequeños muñecos tejidos a mano, son originarios de Japón y la técnica para hacerlos consiste en utilizar crochet o ganchillo. En esta ocasión te presentamos 3 ideas de Amigurumis de "Peppa Pig" fáciles de hacer en compañía de los niños y niñas.

Amigurumis de "Peppa Pig": Llaveros

Una idea muy divertida y fácil es hacer amigurumis de "Peppa Pig" en forma de llaveros ya que son ideales para que cuelgues en la mochila o lonchera de los niños. Esto le agregará un toque personal y único a sus pertenencias. La idea consiste en utilizar estambre en color rosa. Para la técnica deberás iniciar con un anillo mágico y comenzarás a tejer en forma de espiral alternando los aumentos para generar más volumen en cada figura y a su vez disminuciones para cerrarla. Rellena con fibra sintética o el producto que desees. Puedes guiarte con una imagen para crear la forma de Peppa.

Amigurumis de "Peppa Pig” y su perrito

Esta idea consiste en hacer dos amigurumis, uno de "Peppa Pig” y otro de su perrito, pero deberán ser en tamaño grande. Usarás estambre en color rosa, negro, rojo, amarillo y café. Puedes guiarte con una imagen para realizar el molde de las figuras. Es preferible que armes todas las partes de manera individual y después las unas como las manos, cabeza, brazos y zapatos.

Amigurumis de "Peppa Pig” y toda su familia

Como su nombre lo dice, esta idea consiste en hacer amigurumis de toda la familia de "Peppa Pig” incluyendo a la adorable cerdita. Para el tejido necesitarás estambre en color rosa, rosa mexicano, negro, azul rey, naranja, aqua, y rojo. Puedes utilizar imágenes para guiarte respecto a cada vestimenta de los cerditos. Utiliza fibra de poliéster siliconada para rellenar las figuras.

¿Cuál es el significado de los Amigurumis?

Una de las creencias que existe es que regalar un amigurumi transmite buena suerte, protección y amistad. Además se cree que brindan compañía por lo que son un regalo perfecto para los niños amantes de esta caricatura.